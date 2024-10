ZUS przypomina o ważnym terminie. Bez tego pieniądze przepadną

O ważnym obowiązku, który muszą spełnić studenci przypomniał w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Wojciech Dąbrowka.

Renta rodzinna. ZUS przypomina studentom o ważnym terminie

Chodzi o zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki, które studenci powinni dołączyć do wnioski o dalszą wypłatę świadczenia. Jeśli nie zrobią tego do końca października, nie otrzymają pieniędzy za ten miesiąc. Późniejsze złożenie zaświadczenia będzie wiązało się z tym, że środki za październik nie będą przysługiwać.

Jak przypomniał rzecznik ZUS, zaświadczenia nie muszą przedkładać studenci, którzy w pierwszym złożonym zaświadczeniu mieli wskazany całkowity okres trwania nauki w szkole wyższej i w trakcie roku akademickiego nie przerwali nauki.

Do renty rodzinnej mają prawo członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci: miała ustalone prawo do emerytury, albo spełniała warunki do jej uzyskania; miała ustalone prawo do emerytury pomostowej; miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do jej uzyskania; pobierała zasiłek przedemerytalny; pobierała świadczenie przedemerytalne; pobierała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

O tym warto pamiętać

Świadczenie przysługuje m.in. dziecku po śmierci rodzica. Jest ono wypłacane do ukończenia 16. roku życia bądź do 25. roku życia pod warunkiem, że kontynuuje naukę. W przypadku, kiedy dziecko ukończy 25 lat na ostatnim roku studiów, prawo do renty jest przedłużone do zakończenia tego roku studiów.

Rzecznik Wojciech Dąbrowka przypomniał tu, że osoby pobierające pobierające świadczenie, które przerwały naukę wcześniej powinny o tym fakcie niezwłocznie poinformować ZUS. Jeśli tego nie zrobią dojdzie do sytuacji, w której renta rodzinna wciąż będzie wypłaca. W związku jednak z tym, że będzie ją pobierała osoba nieuprawniona, wypłacone środki będzie później trzeba zwrócić i to z odsetkami.

