Nawet 24 tys. zł dla bezrobotnych. To nie wszystko

Posiadanie statusu bezrobotnego otwiera drogę do skorzystania z form wsparcia, mających na celu ułatwienie powrotu na rynek pracy. Wśród nich znajdujemy takie, które umożliwiają zwiększenie kwalifikacji zawodowych bądź przekwalifikowanie. Chodzi o dofinansowanie szkoleń.

Wsparcie dla bezrobotnych. Nawet 24 tys. zł dofinansowania na szkolenie

W myśl definicji, którą odnajdujemy w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, szkolenie z urzędu pracy to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Takie szkolenie ma pomóc osobie bezrobotnej znaleźć pracę bądź podjąć działalność gospodarczą i może być sfinansowane bądź dofinansowanie przez starostę.

Maksymalna wysokość takiego wsparcia wynosi 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a więc obecnie ok. 24 tysiące złotych.

Jeśli koszt takiego szkolenia jest wyższy, nie przekreśla to szansy na uzyskanie dofinansowania. W takim przypadku bezrobotny może pokryć różnicę pomiędzy kwotą dofinansowania a ceną szkolenia.

Co należy podkreślić, wspomniane 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia to maksymalne dofinansowanie, o jakie osoba bezrobotna może się starać. O ostatecznej jego wysokości decyduje indywidualnie urząd pracy.

Szkolenie osoby bezrobotnej może zostać przeprowadzone wyłącznie przez firmę, która posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Jak otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy na szkolenie?

Aby móc skorzystać z takiej formy wsparcia konieczne jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej oraz złożenie wniosku do urzędu pracy, w którym jesteśmy zarejestrowani jako osoby bezrobotne. Przed dopełnieniem tej ostatniej formalności warto jednak skontaktować się z niniejszą placówką, aby upewnić się, że istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania, a więc czy posiada ona aktualnie środki na taki cel.

Co ważne, wśród warunków uzyskania środków na szkolenie jest również uzasadnienie jego celowości. Z takie można uznać oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia nas odbyciu szkolenia bądź oświadczenie osoby bezrobotnej o zamiarze otwarcia działalności gospodarczej.

Nie tylko dofinansowanie. Możesz otrzymać także stypendium

Dofinansowanie szkolenia to jednak nie wszystko, na co można liczyć. W czasie odbywania szkolenia osoba bezrobotna otrzymuje bowiem stypendium w wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych (obecnie 1994,40 zł – przyp. red.), jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. Jeśli miesięczny wymiar godzin szkolenia jest niższy, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. Nie może być ono jednak niższe niż 20 proc. zasiłku.

