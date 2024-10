Zapytano Polaków o "800 Plus". Wyniki zaskakują

O opinię na temat programu zapytano Polaków w badaniu przeprowadzonym przez SW Research na zlecenie portalu rp.pl. Wyniki sondażu prezentują się interesująco, bowiem okazuje się, że aż połowa naszych rodaków chciałaby likwidacji bądź ograniczenia świadczenia.

Sondaż: Polacy chcą zmian w 800 Plus

16,1 proc. badanych wyraziło zdanie, że program powinien zostać zlikwidowany. Z kolei w ocenie 37,6 proc. respondentów, liczba odbiorców świadczenia 800 Plus powinna być zmniejszona.

Za utrzymaniem programu w obecnej formie opowiedziało się 25 proc. ankietowanych. 15,6 proc. uważa zaś, że jego kwota powinna zostać zwiększona. 5,7 proc. pytanych nie miało na ten temat zdania.

Podsumowując, portal rp.pl podkreślił, że łącznie za likwidacją lub redukcją programu 800 plus opowiada się zatem 53,7 proc. badanych, zaś utrzymania programu lub podniesienia świadczenia chce 40,6 proc. respondentów.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 22-23 października 2024 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Rządowy dokument o "800 Plus"

W miniony poniedziałek "Rzeczpospolita" ujawniła, że w jednym z rządowych dokumentów stwierdzono, iż program 800 plus nie spełnił swojego zadania i nie doprowadził do zwiększenia dzietności. Co gorsza, program nie przyczynił się do ograniczenia biedy w polskim społeczeństwie. Skrajne ubóstwo wzrosło w sposób dramatyczny. W 2022 r. poniżej minimum egzystencji żyło 1,7 mln Polaków. Na koniec 2023 r. było to już 2,5 mln osób. Były redaktor naczelny dziennika Bogusław Chrabota uważa, że nadszedł czas na likwidację programu.

