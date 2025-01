800 plus w 2025 roku. Rodzice muszą pilnować tego terminu

Nowy okres rozliczeniowy dla świadczenia 800 plus będzie obowiązywał od 1 czerwca 2025 roku do 31 maja 2026 roku. Każdy, kto pobiera obecnie to świadczenie na dzieci i chce zachować jego ciągłość musi złożyć wniosek w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia. Wtedy ZUS będzie kontynuował wypłatę pieniędzy bez przerwy.

Jeśli jednak wniosek zostanie złożony w maju, świadczenie zostanie wypłacone w lipcu. W przypadku złożenia podania w czerwcu, pieniądze trafią na konto rodziców w sierpniu. Co ważne, w obu przypadkach kwota będzie wypłacona z wyrównaniem.

Złożenie wniosku po 30 czerwca będzie skutkowało przyznaniem świadczenia w miesiącu zawnioskowania bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Rodzina 800 plus

Program "Rodzina 500 Plus", który był sztandarowym programem rządu Prawa i Sprawiedliwości funkcjonuje w Polsce od 1 kwietnia 2016 roku. Aż do grudnia ubiegłego roku w ramach tego świadczenia rodzice otrzymywali 500 zł na dziecko. Od stycznia świadczenie to zostało podniesione do kwoty 800 zł.

Decyzja o podwyżce 500 plus została przyjęta z radością przez wiele polskich rodzin. Problem w tym, że wystarczyło zaledwie dziewięć miesięcy obecnego roku, by część tej kwoty została zjedzona przez inflację.

Jak wyliczył dziennik "Fakt", realna wartość 800 plus skurczyła się do 768 zł, co oznacza, że w tym roku inflacja pochłonęła już 320 zł ze świadczenia na dzieci.

Zmiany w programie

Co ważne, świadczenie otrzymują także dzieci ukraińskie przebywające w Polsce i realizujące obowiązek szkolny. Jak jednak zaproponował niedawno kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski, w programie powinny nastąpić zmiany.

Jeżeli chodzi o takie świadczenia, jak 800 plus dla Ukraińców, one powinny się im należeć, jeżeli będą u nas pracować, mieszkać i jeżeli będą płacić podatki. Apelują do rządu, żeby podjął prace nad zmianą prawa, aby tego typu postulat mógł być uwzględniony – powiedział wiceprezes Koalicji Obywatelskiej

Czytaj też:

"Nasłuchałeś się jakiejś propagandy". Trzaskowski zbeształ chłopaka, który zadał mu pytanieCzytaj też:

Socjal dla obywateli Ukrainy. Nowicka: Polska to dość bogaty kraj