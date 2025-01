Nauczyciele mogą otrzymać bon o wartości 2500 zł. Wystarczy złożyć wniosek

Uprawnieni do otrzymania wsparcia mogą składać wnioski o bon o wartości 2500 zł już od 27 stycznia. Środki będą pochodziły z Krajowego Planu Odbudowy. Pomocą ma zostać objętych 190 tys. nauczycieli.

– Inwestycja w technologię to inwestycja w przyszłość edukacji. Dzięki wsparciu, które oferujemy nauczycielom, możemy zbudować nowoczesne i efektywne środowisko nauczania, które wpłynie na rozwój kolejnych pokoleń – powiedział szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Dla kogo bon na zakup laptopa

Z programu dofinansowania mogą skorzystać nauczyciele, wychowawcy i pracownicy pedagogiczni prowadzący zajęcia w klasach I–III publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, jak również ci, którzy prowadzą zajęcia w szkołach ponadpodstawowych. O bon mogą się także ubiegać nauczyciele szkół artystycznych.

Wnioski można składać w terminie od 27 stycznia do 26 lutego 2025 roku do dyrektorów szkół. Po ich zweryfikowaniu, nauczyciele otrzymają na swój adres email bon na zakup sprzętu. Lista sklepów, w których można go zrealizować znajduje się na stronie laptopdlanauczyciela.gov.pl.

Podwyżki dla nauczycieli

Od 1 stycznia 2025 r. pensje nauczycieli mają wzrosnąć o 5 proc. Jak wynika z wyliczeń, kwota bazowa ich wynagrodzeń ma zostać podniesiona z 5176,02 zł do 5434,82 zł.

Jak podaje Interia.pl, dla nauczyciela początkującego będzie to 5153,40 zł brutto (co stanowi wzrost o 245,4 zł), dla nauczyciela mianowanego – 5309,82 zł brutto (wzrost o 252,82 zł), a dla nauczyciela dyplomowanego – 6210,75 zł brutto (wzrost o 295,75 zł).

Serwis prawo.pl poinformował natomiast, po podwyżkach średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2025 r. będzie wynosiło 6670,65 zł dla nauczyciela początkującego (co stanowi wzrost o 317,65 zł), 7826,14 zł (wzrost o 372,67 zł) dla nauczyciela mianowanego i 10 000,07 zł dla nauczyciela dyplomowanego (wzrost o 476,19).

