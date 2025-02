Niepokojące doniesienia ws. polskiej gospodarki. "Jeden z większych wzrostów cen w Europie"

"Początek 2025 roku przyniósł wzrost inflacji powyżej 5 proc. Odczyt istotnie podbijają ceny energii. W bieżącym roku wzrost cen w Polsce będzie wprawdzie należeć do jednego z większych wśród państw UE, jednak różnice względem strefy euro będą umiarkowane. Inflacji w styczniu przyspieszyła z 4,7 do 5,3 proc. r/r. To zasługa ceny żywności, których tempo wzrostu przyśpieszyło z 4,8 do 5,5 proc. r/r. Podniosły się też koszty energii – te były wyższe o 13,2 proc. r/r. To między innymi efekt wyższej opłaty dystrybucyjnej w przypadku cen gazu. Inflacja bazowa wyniosła 4,1 proc. Dalej dominuje głównie wzrost cen usług" – czytamy w komentarzu do danych GUS o CPI w styczniu

W strefie euro skończył się okres, gdy ceny producentów znajdywały się w deflacji, co wpłynie na presję kosztową, podkreślono.

"W 2025 roku Polska pozostanie wśród krajów o najwyższej inflacji w UE. Niemniej różnice w stosunku do państw zachodnich pozostaną umiarkowane. Prognozy ekonomistów ankietowanych przez Focus Economics wskazują, że średnioroczna inflacja wyniesie 4,2 proc., podczas gdy w strefie euro będzie to 3,5 proc." – podsumowano.

Jak podał dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 5,3 proc. w ujęciu rocznym w styczniu 2025 r., według wstępnych danych. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1 proc.

Konsensus rynkowy wynosił: +5 proc. r/r i +0,7 proc. m/m.

GUS opublikuje 14 marca nowy tzw. koszyk inflacyjny na 2025 r. i podda rewizji szacunek CPI w styczniu br.

Co ze stopami procentowymi?

W środę Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. – Decyzja o stabilizacji stóp procentowych podyktowana jest oczywiście tym, że inflacja pozostaje stale wysoka. Choć wynika to z oddziaływania innych czynników, niezależnych od czynników NBP, to musimy prowadzić politykę pieniężną tak, by nie dopuścić do utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie – wyjaśnił w czwartek Adam Glapiński.

– Nie ma obecnie żadnych przesłanek dla zmiany stóp procentowych – podkreślił prezes NBP.

Rada Polityki Pieniężnej ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

stopa referencyjna: 5,75 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa: 6,25 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa: 5,25 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli: 5,80 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli: 5,85 proc. w skali rocznej.

