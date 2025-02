"Domański może nawet nie wiedzieć, co się dzieje". Petru uderza w Ministerstwo Finansów

Petru podkreśla, że jego "problem" z Ministerstwem Finansów polega na tym, że resort sprzeciwia się wszelkim rozwiązaniom mającym na celu walkę z biurokracją.

– Minister Domański może nawet nie wiedzieć, co się dzieje. Chodzi głównie o KAS, czyli urzędnicy nie chcą tego typu zmian, bo zabieramy im dosyć sporo władzy, które powodują, że relacje podatnik-urzędnik są bardziej na korzyść podatnika – powiedział Ryszard Petru w „Gościu Radia ZET”.

Jego zdaniem ta sytuacja, to przykład tego, jak premier sam zastawił pułapkę na siebie. Jak podkreślił, to właśnie szef rządu powinien odblokować blokadę biurokracji.

– Mamy dwie ustawy deregulacyjne, złożone przez posłów, o których ja powiedziałem. Przy poparciu całej izby, Ministerstwo Finansów jest sceptyczne. Punkt drugi: mamy ustawę deregulacyjną, którą przygotowane zostało przez ministerstwo gospodarki. Ministerstwo Finansów jest tym, które nie chce, żeby ta ustawa dalej poszła – mówił.

– Problem jest w rządzie. Problem nie jest w pomysłach, problem jest w tym, że biurokracja broni się przed tego typu zmianami – mówił.

Deregulacje to tylko "przenośnia"?

W poniedziałek Donald Tusk wystąpił na konferencji "Polska. Rok przełomu". Premier zapowiedział, że podstawą strategii będą inwestycje. – W Polsce inwestycje w roku 2025 to będzie ponad 650 miliardów złotych – oznajmił. – Jesteśmy przekonani w rządzie, że to ostrożny szacunek – mówił. Polityk obiecał, że w Polsce będzie prowadzona deregulacja gospodarki i mają zostać zagwarantowane lepsze warunki do prowadzenia biznesu.

Polityk zaproponował obecnemu na wydarzeniu w siedzibie GPW prezesowi InPostu Rafałowi Brzosce przygotowanie rekomendacji w tej sprawie. Brzoska przyjął propozycję szefa rządu.

Tymczasem we wtorek wiceminister edukacji Katarzyna Lubanuer, pytana o tę kwestię stwierdziła, że "deregulacja to pewna przenośnia". – Pytam, jak przez 8 lat przygotowaliście się do rządzenia, że w połowie kadencji premier mówi "przedsiębiorcy, przynieście nam pomysły na deregulacje"? – pytał Jacek Prusinowski w Radiu Plus.

Czytaj też:

Google zainwestuje w Polsce 5 mln dolarów. "Wzrost PKB o 8 proc."Czytaj też:

Domański został zapytany o "plan Tuska". Minister: Przyspieszamy