Domański został zapytany o "plan Tuska". Minister: Przyspieszamy

W poniedziałek Donald Tusk wystąpił na konferencji "Polska. Rok przełomu". Premier zapowiedział, że podstawą strategii będą inwestycje. Polityk obiecał, że w Polsce będzie prowadzona deregulacja gospodarki i mają zostać zagwarantowane lepsze warunki do prowadzenia biznesu.

W trakcie przemówienia powiedział też, że w Polsce zainwestują giganci technologiczni. – Szefowie Microsoft i Google'a będą w najbliższych dniach moimi gośćmi w Polsce. Będziemy dopinali ich plany inwestycyjne – oznajmił Tusk.

Domański: Inwestycje w Polsce wyraźnie przyspieszają

Co jednak ma dokładniej wynikać ze słów premiera? Minister Domański stwierdził w rozmowie z TVN24, że inwestycje w Polsce wyraźnie przyspieszają. – Jako minister finansów chciałbym, aby ten wzrost gospodarczy był trochę bardziej zrównoważony i mocniej przechylony w kierunku inwestycji. Dlatego strategia naszego rządu to: inwestycje, inwestycje i jeszcze raz inwestycje – powiedział.

– Odblokowaliśmy środki z KPO, 56 mld euro. To są potężne środki, które trafiają do polskiej gospodarki, na inwestycje. Dzięki temu że Donald Tusk odblokował KPO, do polskiej gospodarki trafiają miliardy złotych i z tych pieniędzy realizujemy kluczowe inwestycje – mówił minister.

– My po to m.in. przyspieszamy gospodarkę, aby faktycznie z tej procedury nadmiernego deficytu wychodzić. Przedstawiliśmy plan wychodzenia z procedury nadmiernego deficytu, pozytywnie zaopiniowany przez KE i ten deficyt będzie sukcesywnie spadał – stwierdził Andrzej Domański.

Co z kwotą wolną?

Polityk był też pytany o obietnicę podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł.

– Oczywiście ten postulat wyborczy pozostaje aktualny. Przedstawię panu premierowi plan realizacji tego punktu, tego zobowiązania. Pracujemy w tej chwili nad inwestycjami. Ten plan, tak jak powiedziałem, zostanie przestawiony i ten postulat zostanie zrealizowany. Chciałbym, aby stało się to jak najszybciej, czyli w trakcie tej kadencji – stwierdził Andrzej Domański.

Czytaj też:

Ziemkiewicz o zapowiedzi Tuska: Łże w żywe oczyCzytaj też:

Tusk: Rozmawiam z jeszcze jedną grupą. Mają interesujący pakiet deregulacyjny