Kolejna kłótnia w koalicji. Żukowska do ministra: Jesteś bezczelny

W rozmowie z RMF FM minister Paszyk ocenił, że ustawa o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa nie jest pomysłem Lewicy. – To jest projekt wypracowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z ekspertami – stwierdził polityk PSL.

Jego słowami jest oburzona Anna Maria Żukowska. Posłanka Lewicy zarzuca ministrowi kłamstwo.

"Jesteś bezczelny. Jak sam pisałeś tę ustawę, to dlaczego idzie Ci tak opornie opowiadanie o tym co w niej jest? Kłamstwo ma krótkie nogi, a rzeczywistość Cię weryfikuje. Nie przygotowałeś sam żadnej ustawy o mieszkalnictwie, która by stanęła na rządzie" – napisała przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy w mediach społecznościowych.

twitter

"Jedyny projekt o mieszkalnictwie, nad którym pracujesz, to ten, który przynieśli Ci w teczce koledzy deweloperzy i fliperzy" – stwierdziła Żukowska w kolejnym wpisie.

Podatek katastralny w Polsce? Minister finansów odpowiada

Minister finansów Andrzej Domański gościł w poniedziałek na antenie Radia ZET. Jednym z tematów poruszonych przez Bogdana Rymanowskiego była kwestia podatku katastralnego.

Minister Domański zapewnił, że rząd nie prowadzi prac nad taką daniną. – Nasz rząd prowadzi prace nad obniżaniem podatków, a nie ich podwyższaniem – twierdził. W następnym zdaniu oznajmił, że przygotowują kolejny podatek. – Chociażby teraz trwają prace dotyczące podatku od wydobycia kopalin tzw. podatku miedziowego – powiedział Domański.

Minister nie zgodził się z optyką kandydata partii Razem na prezydenta Adriana Zandberga, który domaga się ustanowienia podatku katastralnego, bo byłby on w interesie młodych ludzi, a uderzyłby w wielkie fundusze i rentierów. – Wiele osób w Polsce ma np. drugie mieszkanie. Często są to mieszkania odziedziczone w spadku. Nasz rząd nie prowadzi prac nad podatkiem katastralnym – podkreślił Domański. Dopytywany, czy resort dysponuje danymi, ile osób w Polsce ma drugie mieszkanie, odpowiedział, że nie ma takich danych.

Czytaj też:

Ostry spór w rządzie. Henning-Kloska: Lewica zachowuje się jak V kolumnaCzytaj też:

Polakom żyje się gorzej niż rok temu. Paszyk: Skutki decyzji minionych lat