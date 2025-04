Rekordowy dług publiczny. Podano nowe dane

"Na rok 2025 przewidujemy, że dług przekroczy poziom 57 proc., więc do tych 60 proc. trochę nam jeszcze zostało" – powiedział Domański w radiowej Jedynce.

Wcześniej w kwietniu Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że zadłużenie sektora sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) sięgnęło 55,3 proc. PKB na koniec 2024 r. (wobec 55,3 proc. PKB szacowanych wcześniej) w porównaniu do 49,5 proc.PKB rok wcześniej (dane zrewidowane). Deficyt tego sektora wyniósł 6,6 proc. PKB na koniec 2024 roku (wobec 5,3 proc. deficytu rok wcześniej).

Przyjęte wczoraj przez rząd wieloletnie założenia makroekonomiczne na lata 2025-2029 przewidują m.in. że wzrost PKB wyniesie w tym roku 3,7 proc., zaś deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych spadnie do 6,3 proc. PKB w br. z 6,6 proc. w ub.r.

Polska wnioskuje o unijną klauzulę wyjścia

W marcu Komisja Europejska opublikowała komunikat zachęcający państwa członkowskie do skoordynowanego użycia krajowej klauzuli wyjścia (national escape clause – NEC) ze względu na wyjątkowe okoliczności, jakimi są agresja Rosji na Ukrainę i pogarszające się środowisko bezpieczeństwa. Według KE, da to krajom UE szansę na trwałe zwiększenie wydatków obronnych przy zachowaniu w średnim okresie stabilnych finansów publicznych.

Polska złożyła wniosek o unijną klauzulę wyjścia. Ministerstwo Finansów informuje, że klauzula umożliwia odejście od rekomendowanej przez Radę Ecofin ścieżki wydatków do wysokości przyrostu wydatków na obronność w stosunku do sytuacji przed wojną w Ukrainie, jednak nie więcej niż 1,5 proc. PKB. Według szacunków przyrost wydatków obronnych, według unijnej definicji COFOG, w Polsce, w porównaniu do 2021 r., wyniesie w latach 2024-25 odpowiednio 1,1 proc. PKB i 1,3 proc. PKB. Również w kolejnych latach obowiązywania klauzuli wydatki na obronność w Polsce będą kształtować się na poziomie istotnie wyższym niż w roku 2021.

"Biorąc pod uwagę, że ta wyjątkowa sytuacja dotyczy wszystkich państw członkowskich, oraz mając na uwadze maksymalizację wpływu na gotowość obronną UE i zdolności produkcyjne przemysłu obronnego, KE zachęciła wszystkie państwa członkowskie do zawnioskowania – w sposób skoordynowany – o klauzulę wyjścia, w miarę możliwości, do końca kwietnia br." – podano w komunikacie MF. W trakcie stosowania klauzuli państwa UE w dalszym ciągu podlegać będą unijnym przepisom zarządzania gospodarczego.

