Weto na odchodne? Ważne konsultacje u prezydenta

Co zrobi prezydent Andrzej Duda z ustawą obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców? Propozycję, którą forsowała Trzecie Droga, przyjął Senat i ustawa trafiła na biurko prezydenta. Podczas konwencji Karola Nawrockiego w Łodzi prezydent dość jasno zasygnalizował, że w tej sprawie postawi weto. Nic nie jest jednak przesądzone.

"W poniedziałkowym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim wzięli udział przedstawiciele strony związkowej (NSZZ Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych) wraz z ekspertami oraz przedstawiciele organizacji pracodawców (Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Pracodawców Business Centre Club, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Polskie Towarzystwo Gospodarcze), a także członkowie prezydenckich Rad: ds. Ochrony Zdrowia oraz ds. Społecznych" – podała Kancelaria Prezydenta.

Prezydent: Są dwa punkty widzenia na składkę zdrowotną

– Istotne jest to, że ta ustawa nie została skonsultowana z Radą Dialogu Społecznego, co uważam za sytuację nie do przyjęcia – powiedział Andrzej Duda, otwierając dyskusję. – W związku z tym jako ten, który sprawuje swoisty patronat nad RDS, chciałem przed podjęciem decyzji usłyszeć Państwa zdanie – zaznaczył.

Jak dodał, sytuacja jest specyficzna, bo ze strony dwóch największych central związkowych, które często nie zgadzają się ze sobą czyli OPZZ i NZSS „S” nadeszły „praktycznie jednobrzmiące apele, które domagają się zablokowania ustawy”. – Przynajmniej część podmiotów związana z rynkiem przedsiębiorców ma z kolei zdanie odmienne. Są dwa punkty widzenia, chciałem więc bezpośrednio wysłuchać Państwa głosu – podkreślił.

twitter

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda zwrócił uwagę, że strona rządowa po raz kolejny pominęła konsultacje społeczne w istotnych kwestiach – nie były konsultowane przez rząd także niedawne zmiany dotyczące wolnej Wigilii. – Obecny rząd nawet nas nie informuje, o wszystkim dowiadujemy się z mediów – oświadczył, dziękując Andrzejowi Dudzie za to, że stworzył forum do dyskusji na tak kluczowe tematy, że „mamy tu swoje miejsce na ziemi i możemy na Pana zawsze liczyć”. Samą ustawę o obniżeniu składki zdrowotnej ocenił zdecydowanie krytycznie.

W połowie kwietnia prezydent Andrzej Duda rozmawiał w sprawie obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców z wicemarszałek Senatu Magdaleną Biejat, a także z przewodniczącym Partii Razem Adrianem Zandbergiem.

Czytaj też:

Prawnicy chcą dymisji Bodnara. Do prezydenta wpłynęło pismoCzytaj też:

Prezydent spotkał się z Brzoską. Duda złożył deklarację