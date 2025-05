Kres euroamoku albo śmierć

Do obrony przed ewentualnym atakiem Rosji Putina (a na pewno do odstraszania jej) i do obrony przed raczej pewnym – wcześniej czy później – najazdem migrantów z południa, który w istocie już się rozpoczął (kto nie wierzy, niech się rozejrzy po ulicach europejskich miast, w tym coraz częściej – także polskich).