Zapadła decyzja ws. KPO. Zielone światło z Brukseli

"Nie było łatwo, ale jest! Mamy wstępne uzgodnienie z Komisją, by przedłużyć co najmniej o 3 miesiące czyli do listopada 2026 rozliczanie inwestycji w KPO. Ostateczne potwierdzenie – w pierwszych dniach czerwca. Ta decyzje może uratować setki inwestycji, które z powodu 2-letniej blokady KPO ścigają się dzisiaj z czasem" – napisała Pełczyńska-Nałęcz na swoim profilu na platformie X.

Struktura KPO

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) składa się z 57 inwestycji i 54 reform.

Budżet dla Polski wynosi ponad 254 mld zł (59,8 mld euro), w tym 107,3 mld zł (25,27 mld euro) w postaci dotacji i 146,8 mld zł (34,54 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek.

Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO jest zarezerwowana na cele klimatyczne (44,96 proc.) oraz transformację cyfrową (21,28 proc.).

Przesunięcie środków z KPO na obronność

Jak poinformował poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko, Komisja Europejska wyraziła zgodę na powołanie przez Polskę Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO), na który trafi 26 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

"Koniec negocjacji z Komisją Europejską! Mamy zgodę na powołanie Funduszu Bezpieczeństwa i Obrony z KPO. 26 mld zł trafi na:

– budowę infrastruktury ochrony cywilnej – schrony, studnie, podłączenia wodne i komunikacyjne

– rozbudowę polskich hut i przemysłu zbrojeniowego, czyli nowe miejsca dobrej pracy w mniejszych miastach

– budowę i remonty infrastruktury dual-use, czyli dróg, torów, lądowisk i lotnisk

– inwestycje w cyberbezpieczeństwo, czyli np. radary, ochrona polskich danych i bezpieczne ich przechowywanie w Polsce

Dwa miesiące temu obiecaliśmy FBiO, dziś dowozimy tę obietnicę!" – napisał Szyszko na swoim profilu na platformie X.

