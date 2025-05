Nowe dane ws. KPO. Tyle umów zawarła Polska

"Pękło 100 000 000 000 zł z KPO! Na taką sumę podpisaliśmy umowy. Jest ich aż 758 tys. Przed nami jeszcze: 168 000 000 000 zł i setki tysięcy umów" – napisała Pełczyńska-Nałęcz na swoim profilu na platformie X.

Pochodzenie środków wypłacanych w ramach KPO

Pieniądze KPO pochodzą z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), który jest częścią Planu Odbudowy dla Europy. Aby je otrzymać, Polska podpisała dwie umowy z Komisją Europejską: na część grantową oraz pożyczkową.

Polska ma otrzymać z KPO 59,8 mld euro (257,1 mld zł), w tym 25,27 mld euro (108,6 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (148,5 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO jest zarezerwowana na cele klimatyczne (44,96 proc.) oraz transformację cyfrową (21,28 proc.).

Wnioski na ponad 120 mln zł, a co ze środkami?

Tymczasem, jak informuje "Rzeczpospolita", pieniądze z programu "NaszEauto" nie zostały uruchomione. Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęły wnioski na 120 mln zł.

Z danych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przywoływanych przez dziennik wynika, że do połowy maja wnioski o łącznej wartości 43,16 mln zł (z bonusem dochodowym i za złomowanie starego pojazdu) dla dofinansowania zakupu elektryka złożyło 1538 osób. Są to wnioski składane przez osoby fizyczne, a także te posiadające kartę dużej rodziny lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Z kolei wnioski dot. lub wynajmu tego rodzaju aut cieszą się jeszcze większym powodzeniem. Złożono ich 2646 na kwotę 77,59 mln zł.

Program "NaszEauto" został uruchomiony w lutym 2024 roku, a jego budżet to 1,6 mld zł. Nikt jeszcze nie dostał środków. "Co więcej, liczba zatwierdzonych wniosków, a więc osób, które mogą już być pewne wypłacenia dotacji, okazuje się być znikoma. W przypadku zakupu zatwierdzono dopiero 44 wnioski (z wartością dopłat 1,35 mln zł), natomiast tych dotyczących leasingu – 59 (wartych 1,69 mln zł). W rezultacie stopień wykorzystania całego programu nie przekracza do tej pory 7,5 proc." – czytamy.

