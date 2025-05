To w tym mieście Polacy zarabiają najwięcej. Nie jest to Warszawa

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w pierwszym kwartale 2025 roku średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 8962,28 zł, co daje kwotę 6439 zł na rękę. Natomiast tylko w kwietniu Polacy zarabiali przeciętnie 9044,65 zł, czyli ok. 6 496 zł netto. Oznacza to wzrost o 9,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku.

GUS przedstawił również listę średnich zarobków w 18 miastach wojewódzkich z marca 2025 roku. Wysokość wynagrodzeń wskazuje na duże kontrasty. Różnica zarobków między pierwszym a ostatnim miastem w zestawieniu wynosi bowiem ponad 5 tys. zł brutto.

Kraków liderem pod względem zarobków

Jeśli chodzi o wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia, pierwsze miejsce w Polsce zajmuje Kraków. Stolica Małopolski jest liderem już od ponad 2 lat.

Mieszkańcy tego miasta mogą liczyć na średnie zarobki w wysokości 12 706,58 zł brutto, czyli ok. 8 991 zł na rękę.

Tym samym dawna stolica Polski wyprzedza tę obecną. W Warszawie średnia pensja wynosi 11 600,70 zł. Trzecie miejsce zajął natomiast Gdańsk, gdzie średnio zarabia się 11 152,69 zł.

Ostatnie miejsce w zestawieniu zajął Białystok, którego mieszkańcy otrzymują średnie wynagrodzenie rzędu 7 127,45 zł.

Mediana wynagrodzeń znacznie poniżej średniej krajowej

W maju br. GUS poinformował, że mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w listopadzie 2024 r. wyniosła 6842,00 zł brutto i była niższa aż o 18,3 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto.

W listopadzie 2024 r. 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4300,00 zł (decyl pierwszy). Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 13 391,00 zł (decyl dziewiąty).

"W 8 z 9 omawianych przedziałów wynagrodzeń występowały różnice ze względu na płeć zatrudnionych. Największa różnica w wynagrodzeniach według płci wystąpiła w decylu dziewiątym i wyniosła 2162,49 zł. Jedynie w decylu pierwszym wartość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn była taka sama" – przekazał GUS.

