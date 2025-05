Co z polskim PKB? Jednoznaczna prognoza

"Myślę, że w przypadku Polski można argumentować, że ta historia [solidnej polityki gospodarczej] obejmuje różne cykle wyborcze i polityczne. Uważamy więc, że ogólne warunki zarządzania są stosunkowo solidne w kontekście globalnym, abyśmy mogli oczekiwać [wdrożenia] ostrożnych środków fiskalnych niezależnie od tego, kto jest u władzy" – powiedział dyrektor i główny analityk CEE & CIS Sovereign Ratings Karen Vartapetov podczas spotkania z dziennikarzami.

"Dość mocne" fundamenty makroekonomiczne

Analityk ocenił, że fundamenty makroekonomiczne Polski są "dość mocne" i podkreślił, że według agencji, niezależnie od wyników wyborów, perspektywy wzrostu polskiej gospodarki w średnim terminie pozostaną "stosunkowo solidne".

S&P ocenia, że złoty w obecnych warunkach – uwzględniając też obniżki stóp procentowych – ma szansę pozostać stabilny.

"Prawdopodobnie w tym roku będzie więcej cięć niż to, czego spodziewaliśmy się, powiedzmy, pół roku temu. Na przykład we wrześniu spodziewaliśmy się, że w tym roku stopy procentowe w Polsce wyniosą 5 proc., teraz spodziewamy się 4,75 proc., a możemy nawet oczekiwać 4,5 proc. Istnieje więc potencjał do deprecjacji w stosunku do euro w zależności od różnic w stopach procentowych, ale ogólnie spodziewamy się, że złoty będzie zasadniczo stabilny w obecnych warunkach. Tak więc obecna sytuacja jest dość korzystna dla złotego i dla obniżek stóp procentowych" – powiedział ekonomista Emerging Market EMEA S&P Global Ratings Valerijs Rezvijs podczas spotkania.

Wyzwania przed polską gospodarką. Na czym polegają?

Ponadto Vartapetov ocenił w rozmowie z dziennikarzami, że "wyzwania stojące przed polską gospodarką mają charakter strukturalny – obejmują perspektywy demograficzne, niską produktywność, niskie wydatki na badania i rozwój, brak innowacji itp.".

"Oczywiście, jeśli zobaczymy skrajne propozycje polityczne, a następnie brak porozumienia między rządem a prezydentem, może to znaleźć odzwierciedlenie w zmienności rynku i kursu walutowego. Ale z tego, co widzimy, wiele ryzyk zostało już wycenionych, więc nie ma zbyt wiele miejsca, aby spodziewać się znaczących zawirowań na rynku po wyborach, niezależnie od ich wyniku" – podsumował analityk.

