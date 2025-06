"Piątek 13 i dobre wieści". Komisja Europejska dała Polsce zgodę

"Piątek 13 i dobre wieści. Jest zgoda na przedłużenie KPO do końca 2026 roku. Już wydawało się, że jest to niemożliwe, a jednak udało się! To efekt naszych kilkumiesięcznych negocjacji" – napisała Pełczyńska-Nałęcz na platformie społecznościowej X (dawniej Twitter).

Dodała, że wdrożenie tej decyzji będzie wymagało od jej resortu "renegocjacji z KE wskaźników dla setek projektów". Oceniła, że dzięki zgodzie KE uda się zakończyć i sfinansować z KPO "wiele ważnych dla Polski inwestycji".

Pod koniec maja szefowa resortu informowała, że Bruksela zgodziła się na przedłużenie o trzy miesiące rozliczenia projektów z KPO. Zgodnie z dotychczasowymi założeniami, wszystkie inwestycje związane z KPO należało zakończyć do 31 sierpnia 2026 r.

Tusk o KPO: Do Polski popłynie 600 mld zł

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności dla Polski to 56 inwestycji i 55 reform. Otrzymamy z KPO 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła podczas wizyty w Warszawie w lutym 2024 r., że pieniądze z KPO dla Polski zostaną odblokowane. Premier Donald Tusk powiedział, że to około 600 mld zł.

– Trochę się wspólnie napracowaliśmy. Przede wszystkim Polki i Polacy 15 października, wybierając na nowo demokrację i rządy prawa. To są prawdziwi bohaterzy tej historii, która dzisiaj znalazła swój finał – mówił Tusk na wspólnej konferencji prasowej z von der Leyen.

Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO ma zostać przeznaczona na cele klimatyczne (46,6 proc.), transformację cyfrową (21,3 proc.), a także na reformy socjalne (22,3 proc.).

