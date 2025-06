Klienci pozywają banki. Chodzi o kredyty

Dotychczas zapadło 105 prawomocnych rozstrzygnięć, z których żadne nie jest niekorzystne dla banków.

"Klienci nie dają nabierać się w butelkę"

"Na koniec kwietnia toczyło się 1881 spraw dotyczących wskaźnika WIBOR, średnio liczba spraw rośnie o około 80 miesięcznie. Pozwolę sobie powtórzyć: to w zasadzie kropla nie w morzu, a w oceanie, biorąc pod uwagę, że mamy ponad 2,4 mln obowiązujących umów kredytu hipotecznego" – powiedział Białek podczas telekonferencji.

"Widać wyraźnie i powtórzę to: klienci nie dają nabierać się w butelkę wobec agresywnego marketingu kancelarii prawnych. Nie ma bowiem żadnego, podkreślam, żadnego prawomocnego wyroku, który podważałby funkcjonowanie wskaźnika WIBOR albo podważałby wykonanie przez banki obowiązków informacyjnych, jeśli chodzi o ryzyko zmiany stopy procentowej. Przeciwnie, mamy już 105 prawomocnych wyroków, które zapadły do tej pory. Wszystkie one jednoznacznie oddalały zarzuty dotyczące rzekomej wadliwości wskaźnika czy niedoinformowania przez bank klienta" – dodał.

Jeśli chodzi o postępowania zabezpieczające, rozstrzygnięcia niekorzystne dla banków są w zdecydowanej większości uchylane na etapie zażalenia – ponad 96 proc. orzeczeń sądów II instancji jest korzystnych dla sektora bankowego (wobec 90 proc. pół roku wcześniej), poinformował też prezes.

TSUE zapowiada przygotowanie opinii

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE zapowiedział przygotowanie na 11 września opinii dotyczącej wskaźnika WIBOR.

Jak podkreśla ZBP, to nic zaskakującego, a taka opinia sporządzana jest w większości przypadków, które toczą się przed TSUE.

"W środę 11 czerwca odbyła się rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotycząca wskaźnika WIBOR, na którym oparte są kredyty złotowe o zmiennej stopie oprocentowania. Sędziowie TSUE wysłuchali stanowisk uczestników postępowania. W trakcie rozprawy poinformowano, że Rzecznik Generalny przygotuje opinię, która ma zostać przedstawiona 11 września 2025 r. Nie ma w tym nic zaskakującego – taka opinia sporządzana jest w większości przypadków, które toczą się przed TSUE. Wyrok Trybunału zostanie wydany najwcześniej kilka miesięcy po ogłoszeniu wspomnianej opinii Rzecznika Generalnego" – czytamy w komunikacie z ubiegłego tygodnia.

