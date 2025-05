Raty kredytów zmaleją? Rynek reaguje na przewidywane cięcia stóp

Prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek przypomniał, że WIBOR spadł z poziomu 5,85 na poziom 5,35 proc. jeszcze przed dokonaniem obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Jest zdania, że w następnych miesiącach wciąż będzie spadać, a wraz z nim również raty kredytów hipotecznych.

– Po formalnej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która obniżyła stopy o 50 punktów bazowych, WIBOR będzie dalej spadać. Z jednej strony dlatego, że decyzję już podjęto, a z drugiej, ponieważ rynek oczekuje kolejnych obniżek stóp procentowych. Spadnie być może – jak twierdzą eksperci – o łącznie 1 p.p. na koniec br., a obniżenie stawki WIBOR bezpośrednio wpływa na raty kredytów – twierdzi szef ZBP.

Raty niższe nawet o kilkaset złotych

Jego zdaniem sytuacja wskazuje jednoznacznie na dalsze przewidywane przez rynek obniżenie stóp procentowych w perspektywie kolejnych sześciu miesięcy. Prezes wyjaśnił też, że przy takim spadku wskaźnika WIBOR raty przy przykładowym kredycie hipotecznym na 400 tys. zł powinny spaść o kilkaset zł miesięcznie do końca tego roku. Jak wyliczył, przy spadku WIBOR–u 3M o 1 pp. w 2025 r. raty kredytów spadną średnio o ok. 7,5 proc.

Pytany, czy spodziewa się wkrótce kolejnej decyzji RPP o obniżce stóp procentowych, Białek wskazał, że – jak wynika m.in. z analiz Związku Banków Polskich – w drugiej połowie br. można spodziewać się spadku o dodatkowe 50 punktów bazowych lub dwóch mniejszych obniżek po 25 pb. Jego zdaniem obniżki w podobnej wysokości oczekuje też rynek.

W zeszłym tygodniu RPP obniżyła główną stopę procentową, referencyjną, z 5,75 proc. do 5,25 proc., stopa redyskontowa została obniżona do 5,30 proc. z 5,80 proc. w skali rocznej, a stopa dyskontowa weksli spadła do 5,35 proc. z 5,85 proc. Była to pierwsza obniżka od października 2023 r.

Banki złagodzą kryteria udzielania kredytów

Banki zamierzają kontynuować też łagodzenie kryteriów udzielania kredytów dla gospodarstw domowych i dla MŚP w II kwartale br. Oczekują też wzrostu popytu na wszystkie rodzaje kredytów, szczególnie na kredyty konsumpcyjne – wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP).

"Zmiany polityki kredytowej w I kwartale 2025 r. miały stosunkowo małą skalę. Banki złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych i dla sektora MSP – co uzasadniały głównie wzrostem presji konkurencyjnej. W przypadku kredytów mieszkaniowych i dla dużych przedsiębiorstw kryteria nie zostały istotnie zmienione. Banki odczuły wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne i kredyty dla przedsiębiorstw oraz spadek popytu na kredyty mieszkaniowe" – czytamy w opracowaniu "Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2025 r.".

