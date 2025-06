Kryzys na rynku mieszkaniowym? Znaczący spadek

Liczba mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem oddanych do użytkowania w ub. miesiącu wyniosła 9 150, co oznacza spadek o 1,4 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 8,6 proc. – podał również GUS.

Tyle mieszkań oddano do użytku

"Według wstępnych danych w okresie styczeń–maj 2025 r. oddano do użytkowania 76,7 tys. mieszkań, tj. o 3,2 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2024 r. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 46,9 tys. mieszkań – o 2,7 proc. mniej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni 27,9 tys. mieszkań, tj. o 4,5 proc. mniej. W ramach tych dwóch form budownictwa oddano 97,5 proc. ogółu nowych mieszkań. W pozostałych formach przekazano do użytkowania łącznie 1,9 tys. mieszkań" – czytamy w komunikacie.

Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanych mieszkań wyniosła 6,9 mln m2, czyli o 4 proc. mniej niż przed rokiem. Przeciętna wielkość dla 1 mieszkania osiągnęła poziom 90,3 m2, podał również GUS.

Spadła liczba mieszkań w budowie

Z kolei liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w maju br. spadła o 3,7 proc. r/r i wyniosła 19 091, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 4,8 proc. – wynika z danych GUS.

W grupie lokali przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem odnotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – o 6,4 proc. r/r do 11 165 lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano spadek o 5,6 proc. – podał także Urząd.

"W okresie styczeń-maj 2025 r. rozpoczęto budowę 94,9 tys. mieszkań, tj. o 6,2 proc. mniej niż przed rokiem. Deweloperzy przystąpili do budowy 59,5 tys. mieszkań (o 10,5 proc. mniej niż rok wcześniej), a inwestorzy indywidualni 33,6 tys. (o 1,7 proc. więcej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,2 proc. ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 1,7 tys. mieszkań" – czytamy w komunikacie.

Szacuje się, że na koniec maja 2025 r. w budowie pozostawało 852,8 tys. mieszkań, tj. o 3,6 proc. więcej niż na koniec analogicznego miesiąca 2024 r. – podał też Urząd.

