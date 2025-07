Praca w magazynie za darmo. Amazon zaapelował do pracowników

Amazon Prime Day to coroczne wydarzenie zakupowe organizowane przez Amazon dla subskrybentów. W trakcie Prime Day, użytkownicy mogą korzystać ze specjalnych, obniżonych cen na szeroki zakres produktów z różnych kategorii.

Trwająca w dniach 8-11 lipca wyprzedaż generuje ogromne zainteresowanie klientów, a to oznacza znacznie więcej pracy niż zazwyczaj. Okazuje się, że aby podołać fali zamówień, amerykański gigant zwrócił się o... bezpłatną pomoc w magazynach. Brytyjski dziennik "The Guardian" ujawnił, że tysiące pracowników biurowych w rejonie Nowego Jorku otrzymało wiadomość z prośbą o "wolontariat".

Niektórzy będą pakować zamówienia, a inni "podnosić morale"

Gazeta informuje, że e-maila przesłano do inżynierów, marketerów i innych pracowników biurowych. Regionalny menedżer Amazona prosił o "wolontariuszy, którzy pomogą podczas Prime Day dostarczać towary klientom". Nie ma informacji, ilu pracowników odpowiedział pozytywnie na apel. W wiadomości wskazano, że pracownicy biurowi mieliby pracować od wtorku do piątku w dwugodzinnych zmianach między 10.00 a 18.00 w dzielnicy Red Hook na Brooklynie. W tym miejscu Amazon ma magazyn usługi dostawy żywności, Amazon Fresh. Wśród zadań kompletowanie zamówień, przygotowywanie wózków z zakupami, pakowanie oraz "podnoszenie morale poprzez rozdawanie przekąsek".

Rzecznik Amazona wyjaśnił, że to nie pierwszy raz, gdy pracownicy biurowi zostali "zaproszeni do wolontariatu" w realizacji zamówień. Griffin Buch podkreśla, że "to wsparcie jest całkowicie opcjonalne".

W Polsce Amazon działa od 2014 roku. Od tego czasu w naszym kraju powstało 11 centrów logistycznych i biuro korporacyjne w Warszawie. "Od tego czasu w Polsce stworzyliśmy około 70 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc prac" – podano na stronie internetowej koncernu.

