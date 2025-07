Rewolucja w polskim banku. Maszyna zastąpiła ludzi

"Nasze voiceboty to zaawansowane technologie, które pozwalają klientom na skuteczną rozmowę w języku potocznym, czyli dokładnie tak, jak rozmawiają ze znajomymi i rodziną. Wspierają naszych klientów w prostszych sprawach, dzięki temu pracownicy mają więcej możliwości, by zaangażować się w pomoc i doradztwo w bardziej skomplikowanych kwestiach. 70 mln rozmów to liczba, która robi wrażenie i jednocześnie pokazuje, że voiceboty i sztuczna inteligencja są już w codzienne używane przez klientów PKO Banku Polskiego. Nieustannie rozwijamy nasze boty i uczymy je nowych rzeczy, tak by w przyszłości nasi klienci wygodnie i w prosty sposób mogli zdalnie załatwić jeszcze więcej bankowych spraw" – powiedział dyrektor Biura Rozwoju Sztucznej Inteligencji w PKO BP Paweł Klimiuk, cytowany w komunikacie.

Tyle rozmów przeprowadził voicebot

Voicebot na infolinii rozmawia na 185 różnych tematów, rozumie 280 tematów; przeprowadził łącznie 23 mln rozmów, wymieniono w materiale.

"Jednym z wiodących i najbardziej zaawansowanych voicebotów PKO Banku Polskiego jest Asystent głosowy w aplikacji mobilnej IKO – skorzystało już z niego 5,6 mln użytkowników" – czytamy dalej.

Od momentu uruchomienia Asystent głosowy w IKO przeprowadził 28 mln rozmów, rozumie 360 tematów rozmów prowadzonych językiem naturalnym, wskazano także.

Klienci PKO BP zapytali w sumie ponad 18 mln razy o analizy swoich wydatków i oszczędności.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 525,23 mld zł na koniec 2024 r.

Zdecydowana większość firm chce wdrażać AI

Rozpoczęcie w jakimkolwiek stopniu wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI) deklaruje 82 proc. firm, podczas gdy rok wcześniej było to 28 proc. – wynika z raportu przygotowanego przez KPMG w Polsce we współpracy z Microsoft.

Ponad połowa wdrożeń AI ma obecnie charakter ograniczony, ale dane wyraźnie wskazują na szybki postęp adaptacji – firmy chętnie testują rozwiązania i szukają takich, które rzeczywiście przyniosą największą wartość dodaną.

Z raportu "Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu" wynika, że w fazie wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI) znajduje się ponad 80 proc. firm w Polsce, a 95 proc. korzysta z usług chmurowych. Jednocześnie, mimo wzrostu liczby firm posiadających zespół ds. cyberbezpieczeństwa, tylko 40 proc. liderów uważa, że ich organizacja jest wystarczająco chroniona przed cyfrowymi zagrożeniami.

