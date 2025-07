Parkowanie tylko bezgotówkowo? RPO interweniuje u Klimczaka

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek domaga się zmiany przepisów dotyczących opłat w strefach płatnego parkowania. Chce, by każda osoba miała prawo zapłacić za postój również gotówką – niezależnie od tego, jaką politykę przyjęły władze miasta. Chodzi m.in. o Warszawę oraz Poznań.

Wykluczająca pułapka na kierowców

Coraz więcej kierowców skarży się, że w wielu strefach – zwłaszcza w dużych miastach – nie da się już zapłacić monetami. Parkomaty, które kiedyś przyjmowały bilon, są zastępowane nowymi – obsługującymi wyłącznie karty lub aplikacje mobilne. Ci, którzy nie korzystają z takich rozwiązań, narażeni są na opłaty dodatkowe, bo nie mają fizycznej możliwości wniesienia należności.

Zdaniem RPO, taka sytuacja jest niesprawiedliwa i niezgodna z prawem. "Kierowca nie jest w tym przypadku konsumentem, tylko wykonuje obowiązek wynikający z przepisów" – zaznacza w komunikacie Marcin Wiącek i dodaje, że skoro ktoś ma obowiązek zapłaty, musi mieć też realną możliwość jego wykonania.

Duża swoboda dla samorządów

Obecne przepisy dają samorządom dużą swobodę w określaniu sposobu pobierania opłat w strefach parkowania. Problem w tym, że zarządcy stref – poprzez wymianę parkomatów – często faktycznie zmieniają warunki płatności, choć nie mają do tego prawa. Co więcej, nie można tego skutecznie zaskarżyć do sądu.

Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka o przygotowanie nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Proponowana zmiana miałaby wymusić zapewnienie możliwości płacenia gotówką wszędzie tam, gdzie obowiązują opłaty parkingowe.

W uzasadnieniu swojego wniosku RPO wskazuje, że gotówka to nadal prawny środek płatniczy w Polsce, a wykluczanie jej z systemu opłat publicznych to uderzenie w osoby starsze, wykluczone cyfrowo, a także w zwykłych obywateli, którzy nie korzystają z aplikacji czy kart.

