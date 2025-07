Tyle wyniosły import i eksport. Wyraźny trend w Polsce

Saldo obrotów towarowych w maju było ujemne i wyniosło 1 443 mln euro wobec 1 337 mln euro deficytu miesiąc wcześniej.

"W omawianym okresie wartość eksportu zwiększyła się do 119,9 mld zł. Największy wzrost eksportu odnotowano w przypadku zabawek, odzieży oraz produktów farmaceutycznych. Jednoczesny duży wzrost importu w tych grupach może wskazywać, że część sprzedaży zagranicznej w tych grupach miała charakter reeksportu. Pozytywny wpływ na dynamikę eksportu miał także ponowny wzrost sprzedaży zagranicznej branży motoryzacyjnej. Duży wzrost nastąpił w eksporcie autobusów, zwiększył się eksport części samochodowych, a w eksporcie aut osobowych zahamowana została tendencja spadkowa. Kolejny miesiąc odnotowano wyraźny wzrost w eksporcie produktów rolnych. Z kolei wyraźna tendencja spadkowa kontynuowana była w eksporcie towarów konsumpcyjnych trwałego użytku" – podał bank centralny w komentarzu.

To wpłynęło na zwiększenie importu

W maju 2025 r. wartość importu towarów wzrosła do 126,1 mld zł. Istotny wpływ na zwiększenie importu miały w tym okresie dostawy uzbrojenia. Na relatywnie wysokim poziomie kształtowała się także dynamika importu towarów konsumpcyjnych oraz produktów rolnych. Natomiast negatywny wpływ na dynamikę importu ogółem miał duży spadek cen importowanej ropy naftowej. W omawianym okresie ceny ropy obniżyły się do najniższego poziomu od września 2021 r., co wynikało ze spadku cen na światowych rynkach i pogłębiającej się deprecjacji dolara amerykańskiego, podano także.

Maj 2025 r. był 13. kolejnym miesiącem deficytu w obrotach towarowych.

"W omawianym okresie ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 6,1 mld zł (wobec deficytu 4,7 mld w maju 2024 r.). Skala pogorszenia salda była mniejsza niż w poprzednich miesiącach, co wynikało z mniejszej różnicy między dynamikami eksportu i importu. Największy pozytywny wpływ na saldo w omawianym okresie miało zmniejszenie się deficytu w paliwach. Zahamowana została także tendencja do zmniejszania się nadwyżki w handlu środkami transportu" – czytamy dalej.

Co zdecydowało o pogorszeniu salda?

Natomiast do pogorszenia salda przyczynił się większy deficyt w kategorii obejmującej dobra inwestycyjne oraz dalsze zmniejszenie się dodatniego salda towarów konsumpcyjnych

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 39,3 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2024 r. zwiększyły się o 2,3 mld zł, tj. o 6,2 proc. Wartość rozchodów wyniosła 25,2 mld zł i zwiększyła się o 2,2 mld zł, tj. o 9,4 proc. Na dodatnie saldo usług (13,8 mld zł) złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (9,2 mld zł), usług transportowych (4,9 mld zł) oraz ujemne saldo podróży zagranicznych (0,3 mld zł), podał też NBP.

