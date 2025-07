Częsty problem w wakacje. Skarbówka apeluje do Polaków o składanie donosów

Resort finansów ostrzega, że w czasie wakacyjnych urlopów często dochodzi do sytuacji, w której sprzedawcy nie wydają lub zabierają nieodebrane paragony. Mimo że wydaje się to niewinnym działaniem, to jednak może posłużyć do oszustw podatkowych.

Oszustwa paragonowe

Paragony mogą bowiem posłużyć do wystawiania tzw. "pustych" faktur, które potem posłużą nieuczciwym przedsiębiorcom do zawyżenia kosztów działalności gospodarczej oraz zwiększenia naliczonego podatku.

Ministerstwo zachęca Polaków do składania donosów do urzędów skarbowych w celu wyeliminowania takich sytuacji. Zgłoszenie można złożyć osobiście, udając się do urzędu lub m.in. za pośrednictwem aplikacji e-Paragony.

– Chcemy uczulić podatników na nadużycia związane z wyłudzaniem podatku VAT. Wystarczy, że każdy z nas tankując paliwo zabierze ze sobą paragon fiskalny, by zapobiec takim sytuacjom – powiedział wiceminister finansów Leszek Skiba.

MF zwraca także uwagę na to, aby kontrolować, co otrzymujemy od przedsiębiorcy. Tzw. paragon kelnerski, czyli spis zamówienia z wyszczególnionymi cenami, nie jest bowiem paragonem. Podobnie nie jest nim wydruk z terminala płatniczego, który potwierdza jedynie fakt płatności bezgotówkowej. Urzędnicy przypominają, że paragon musi mieć np. NIP przedsiębiorcy czy numer unikatowy kasy.

W ubiegłym roku urzędy skarbowe w Polsce przeprowadziły 59,7 tys. kontroli dotyczących wystawiania paragonów. Urzędnicy skarbówki wystawili mandaty na łączną kwotę 20,4 mln zł. To znaczny wzrost w porównaniu do lat poprzednich.

Także w tym roku fiskus będzie kontrolował przedsiębiorców. W okresie wakacyjnym szczególną uwagę kontrolerów przyciągają lokale gastronomiczne, hotele czy placówki handlu detalicznego.

