KE wzywa Polskę do wyjaśnień ws. projektów z KPO

Komisja Europejska odniosła się do burzy, jaka wybuchła w piątek po tym, gdy rząd opublikował mapę inwestycji finansowanych z KPO (chodzi o gastronomię i hotelarstwo). Bruksela zaznacza, że polskie władze powinny wdrożyć działania naprawcze, jeśli pojawią się nieprawidłowości. "Obowiązkiem państw członkowskich jest podjęcie wszelkich odpowiednich środków w celu ochrony interesów finansowych Unii" – przekazały służby prasowe KE.

Rzecznik Komisji Europejskiej Maciej Berestecki podkreślił w rozmowie z RMF FM, że "Polska ma obowiązek podjąć działania wyjaśniające". Zaznaczył, że dotyczy to przyznawania dotacji z Krajowego Planu Odbudowy firmom z branży gastronomicznej i hotelarskiej. Wątpliwości budzą zakupy takie jak mobilne ekspresy do kawy czy jachty.

KE chce sprawdzić, czy kontrowersyjne projekty spełniają kryteria KPO, gdy Polska przedstawi wniosek o płatność. Na razie KE nie widziała tych projektów, więc nie może ocenić ich zgodności. W przypadku nieskutecznych działań Warszawy, Komisja może interweniować, szczególnie w przypadkach nadużyć finansowych. "Jeżeli zobaczymy, że to nie działa, to wkracza europejska prokuratura i OLAF" – wyjaśniono. KE współpracuje z OLAF i Prokuraturą Europejską w celu identyfikacji potencjalnych nadużyć.

Jachty i ekspresy za pieniądze z KPO

Na rządowej stronie Krajowego Planu Odbudowy opublikowano interaktywną mapę, która ujawniła, że część firm otrzymała dotacje na dość zaskakujące cele, takie jak jachty, meble, sauny, solarium, wirtualne strzelnice czy platformę do gry w brydża. Sprawa wywołała wielką polityczną burzę, ponieważ unijne fundusze miały wspierać polskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza z branż HoReCa (hotele, gastronomia, catering), które szczególnie dotknęła pandemia COVID-19. Wiele z inwestycji budzi wątpliwości.

Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała w piątek, że podjęła z urzędu czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnym dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy. Zareagował m.in. premier Donald Tusk oraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, którzy zapowiedzieli kontrole i oświadczyli, że nie zaakceptują żadnego marnowania środków z KPO. TVP Info forsuje narrację, że nie ma mowy o żadnej aferze.