Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 2-3 września podjęła decyzję o cięciu stóp procentowych NBP do poziomu: stopa referencyjna 4,75 proc.; stopa lombardowa 5,25 proc.; stopa depozytowa 4,25 proc.; stopa redyskontowa weksli 4,80 proc.; stopa dyskontowa weksli 4,85 proc.

Decyzja RPP o obniżeniu stóp o 0,25 proc. jest zgodna z oczekiwaniami rynku.

Dla osób spłacających kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem to bardzo dobra wiadomość. Raty ich zobowiązań już teraz zaczynają spadać, a w perspektywie nadchodzących miesięcy mogą zmniejszyć się nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

Stopy procentowe spadają

W czerwcu RPP zdecydowała – zgodnie z oczekiwaniami – pozostawić stopy procentowe bez zmian, po tym, jak obniżyła je w maju o 50 pb, do 5,25 proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej. Następnie w lipcu RPP obniżyła stopy o 25 pb, do 5 proc. w przypadku stopy referencyjnej.

W komunikacie po lipcowym posiedzeniu Rady podano, że w ocenie RPP inflacja w najbliższych miesiącach obniży się poniżej górnej granicy odchyleń od celu NBP (1,5-3,5 proc. – red.). Biorąc to pod uwagę, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych.

Glapiński przekazał dobre wieści dla kredytobiorców

Prezes NBP Adam Glapiński poinformował na początku lipca, że "stopy procentowe maleją i będą prawdopodobnie maleć, jeśli nie będzie wyskoku inflacji z jakichś powodów, które trudno przewidzieć". – Ja w tej chwili nie widzę takich powodów, ale nigdy nic nie wiadomo – mówił podczas konferencji prasowej.

– Jesteśmy otwarci na to, żeby obniżać stopy. I jeśli inflacja zejdzie do poziomu 2,5 proc. i będzie nasze, NBP-owskie przewidywanie, że w następnych kwartałach, a nawet roku, niewiele się będzie od tego odchylać – w górę, w dół – no to zejdziemy śmiało do bardzo niskiego poziomu stóp procentowych, żeby sprzyjać rozwojowi gospodarczemu – podkreślił prezes NBP.

Wcześniej zaznaczył, że decyzja RPP o obniżce stóp procentowych nie oznacza początku cyklu cięcia stóp.

