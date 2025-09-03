Co dalej ze stropami procentowymi? Wskazano "czynniki ryzyka"

Dalsze jej decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. Czynnikami ryzyka dla niskiej inflacji pozostaje kształt polityki fiskalnej, ożywienie popytu konsumpcyjnego oraz podwyższona dynamika płac. Źródłem niepewności jest też w opinii RPP poziom administrowanych cen nośników energii oraz kształtowanie się inflacji na świecie, w tym ze względu na zmiany polityki handlowej głównych gospodarek.

"W strefie euro roczna dynamika PKB w II kw. 2025 r. wyniosła 1,4 proc. Natomiast w Stanach Zjednoczonych w II kw. br. roczna dynamika PKB wyniosła 2,1 proc. Inflacja w strefie euro jest bliska celowi inflacyjnemu Europejskiego Banku Centralnego, a w Stanach Zjednoczonych kształtuje się nieco powyżej celu inflacyjnego Rezerwy Federalnej. Perspektywy aktywności i inflacji na świecie obarczone są niepewnością, w tym w związku ze zmianami polityki handlowej" – czytamy w komunikacie po posiedzeniu RPP.

Przyspieszenie dynamiki PKB

W Polsce według wstępnego szacunku GUS roczna dynamika PKB w II kw. 2025 r. przyspieszyła do 3,4 proc. (z 3,2 proc. w I kw. br.). Dodatnio na roczną dynamikę PKB oddziaływał przede wszystkim szybszy wzrost konsumpcji. W lipcu br. roczne dynamiki sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej oraz produkcji budowlano-montażowej były dodatnie. Jednocześnie – pomimo pewnego obniżenia – roczna dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej w II kw. pozostała podwyższona, podano także.

Z kolei według szybkiego szacunku GUS roczny wskaźnik inflacji CPI w sierpniu 2025 r. wyniósł 2,8 proc. (wobec 3,1 proc. w lipcu br.). Uwzględniając dane GUS można szacować, że w sierpniu br. obniżyła się inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii, przy wciąż podwyższonej dynamice cen usług, wskazała RPP.

"Biorąc pod uwagę kształtowanie się inflacji, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP" – podkreślono w materiale.

Jakie decyzje podejmie RPP?

"Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. Czynnikami ryzyka dla niskiej inflacji pozostaje kształt polityki fiskalnej, ożywienie popytu konsumpcyjnego oraz podwyższona dynamika płac. Źródłem niepewności jest poziom administrowanych cen nośników energii oraz kształtowanie się inflacji na świecie, w tym ze względu na zmiany polityki handlowej głównych gospodarek" – czytamy dalej.

NBP zadeklarował, że będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla utrzymania inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym.

Obniżka stóp procentowych

Dziś Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:

– stopa referencyjna 4,75 proc. w skali rocznej;

– stopa lombardowa 5,25 proc. w skali rocznej;

– stopa depozytowa 4,25 proc. w skali rocznej;

– stopa redyskontowa weksli 4,80 proc. skali rocznej;

– stopa dyskontowa weksli 4,85 proc, w skali rocznej.

Na czwartek, 4 września br., na godz. 15:00 zaplanowano konferencję prasową prezesa NBP i przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego.

