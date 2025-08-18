Tyle wyniosła inflacja. Nie uwzględniono dwóch kategorii

Konsensus rynkowy dla inflacji bazowej w czerwcu wyniósł 3,4 proc. r/r.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w lipcu br. 2,7 proc. w ujęciu rocznym wobec 2,5 proc. w czerwcu.

Inflacja bez cen najbardziej zmiennych

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,9 proc. w lipcu wobec 4,5 proc. w czerwcu.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 3,2 proc. w lipcu wobec 3,7 proc. w czerwcu.

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 3,1 proc. r/r w lipcu 2025 r. wobec 4,1 proc. r/r w czerwcu.

GUS: Potwierdził się tzw. szybki odczyt

Również Główny Urząd Statystyczny podał w sierpniu oficjalne dane dotyczące wartości inflacji w lipcu. Potwierdził się tzw. szybki odczyt zaprezentowany pod koniec poprzedniego miesiąca.

Jak podał GUS, inflacja w lipcu wyniosła 3,1 proc. w ujęciu rok do roku. W porównaniu z czerwcem wskaźnik urósł o 0,3 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: mieszkania (o 0,6 proc.), rekreacji i kultury (o 2,3 proc.) oraz transportu (o 1,5 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio po 0,16 p. proc. i 0,15 p. proc. Niższe ceny w zakresie żywności (o 0,7 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 3,0 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,16 p. proc i 0,11 p. proc.

GUS wskazał, że w porównaniu z lipcem 2024 roku wzrosły ceny żywności (o 4,7 proc.), mieszkania (o 3,4 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,5 proc,) oraz restauracji i hoteli (o 5,8 proc.).

Jak wynika z raportu UCE Research i uczelni WSB Merito, ceny w sklepach detalicznych wzrosły w lipcu średnio o 5,7 proc. w skali roku. W poprzednich dwóch miesiącach wzrosty wynosiły odpowiednio o: 5,8 proc. i 5,7 proc. r/r.

