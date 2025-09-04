Umowa z Mercosur to dopiero początek? Niemieckie media piszą wprost

3 września Komisja Europejska przyjęła umowę o wolnym handlu UE-Mercosur. Jeśli ma wejść w życie, porozumienie będą jeszcze musiały zaakceptować unijny parlament oraz państwa członkowskie w głosowaniu na Radzie UE. Premier Donald Tusk oznajmił w środę, że Polska będzie oczywiście głosować przeciwko, ale głosów do zablokowania umowy zabraknie. Mniejszości blokującej nie udało się zbudować.

Tymczasem niemieckie dzienniki przekonują, że umowa z Mercosur to szansa dla Unii Europejskiej, która, jak wskazuje "Sueddeutsche Zeitung", doprowadzi do pozbycia się "bezsensownych przeszkód w handlu". Korzyści ma odnieść nawet 700 mln ludzi.

Po podpisaniu umowy UE stanie się "geopolitycznym graczem", na którym "można polegać". "SZ" przekonuje, że obliczu malejącego eksportu do Chin oraz nieprzewidywalnych decyzji prezydenta USA w sprawie ceł, Europa "musi mieć alternatywę".

Z kolei "Handelsblatt" wskazuje, że umowa z Mercosur powinna być jedynie pierwszą z szeregu zawartych porozumień. Następne w kolejce powinny być Indie i Azja Południow0-Wschodnia, ponieważ UE powinna "stworzyć alternatywę wobec protekcjonizmu USA".

„Europa nie może marnować czasu. Ratyfikacja umowy z Mercosurem byłaby przełomem, lecz dopiero umowy z Indiami i Azją Południowo-Wschodnią będą papierkiem lakmusowym, czy UE jest w stanie stworzyć alternatywę wobec protekcjonizmu Donalda Trumpa” – czytamy.

Polska nie ma mniejszości blokującej

Do ratyfikacji UE-Mercosur potrzeba zgody Parlamentu Europejskiego i 15 państw reprezentujących co najmniej 65 proc. ludności UE. Zatem aby odrzucić umowę, potrzebne jest utworzenie tzw. mniejszości blokującej, czyli koalicji składającej się z minimum czterech państw, reprezentujących 35 proc. ludności UE.

Rząd Donalda Tuska głośno komunikował, że nie zgadza się na umowę, ponieważ jest ona niekorzystna dla Polski i będzie dążył do zbudowania na forum Unii mniejszości blokującej. Zdaniem partii opozycyjnych było to jedynie pozorowanie.

