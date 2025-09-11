Polska przestrzeń powietrzna naruszona. Reaguje szef Ryanaira

– Będzie to stały problem dla wszystkich linii lotniczych przez następne kilka lat – stwierdził O’Leary, którego cytuje Bloomberg, a za nim agencja UNIAN.

Szef Ryanaira podkreślił, że Europa musi zdecydowanie zareagować na tego typu zagrożenia ze strony Rosji. Zaznaczył, że incydent w Polsce był "sygnałem alarmowym dla Europy i NATO" i obniżył punktualność tanich linii lotniczych do 60 proc., ponieważ zakłócenia w ruchu lotniczym dotknęły Skandynawię, kraje bałtyckie i Niemcy.

Dodał, że spodziewa się dalszych naruszeń (przestrzeni powietrznej przez Rosję – red.), jeśli UE i Biały Dom nie podejmą zdecydowanych działań wymierzonych w Moskwę, w tym w formie sankcji.

Polska po ataku dronów wprowadza ograniczenia w ruchu lotniczym

Po tym, jak około 20 rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała w czwartek, że od 10 września do 9 grudnia obowiązuje ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski, wzdłuż granic z Białorusią i Ukrainą. Ograniczenie wprowadzono na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ).

W nocy z wtorku na środę (9-10 września) wojsko poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Na radarach odnotowano przynajmniej 19 dronów, z czego 16 odnaleziono. Wciąż trwają poszukiwania pozostałych trzech dronów.

Wojsko: Bezprecedensowe w skali naruszenie przestrzeni powietrznej

DORSZ napisało w komunikacie o "bezprecedensowym w skali naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron". "Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" – podkreślono.

Bezzałogowce bądź ich szczątki zostały znalezione na terenie pięciu województw w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, między Rabiany-Sewerynów, Czyżów, Sobótka, Smyków.

