Zełenski porównał wydarzenia w Polsce do ataku Rosji na Krym

Wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną i zajęcie Krymu w 2014 r. Zełenski porównał podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem – podała w czwartek agencja RBK-Ukraina.

Zełenski: Atak na Polskę przypomina inwazję na Krym

– Najstraszniejsze jest to, że ten atak (dronów na Polskę – red.) psychologicznie przypomina Krym. Czym się różni? Dzisiaj to wojna technologiczna. Nie potrzeba już "zielonych ludzików", jak ich nazywano. Dzisiaj toczy się inna wojna. Dziś tę samą rolę na terytorium Polski odegrały rosyjskie drony – stwierdził ukraiński przywódca, cytowany przez agencję UNIAN.

Jego zdaniem Moskwa chciała w ten sposób przetestować NATO i sprawdzić, na co gotowi są sojusznicy Polski. Zasugerował też, że celem tych działań mogło być uniemożliwienie przekazania Ukrainie systemów obrony powietrznej przed zbliżającą się zimą w obawie, że podobne ataki mogą się powtórzyć i w związku z tym sprzęt ten potrzebny jest na terytorium NATO.

Według Zełenskiego ostatnie wydarzenia w Polsce to "próba generalna". – Wiadomości od Putina są w mediach, są otwarte, zawsze takie były. Dotyczą pewnych części Polski, które Związek Radziecki kiedyś oddał Polsce. To znaczy, retoryka jest ta sama – przekonywał.

Jak dodał, "najniebezpieczniejsze jest to, gdy ktoś, Stany Zjednoczone, tak jak miało to miejsce w przypadku Krymu, czy inni partnerzy, wysyła sygnały, że najważniejsze to nie doprowadzać do wojny".

Wtargnięcie rosyjskich dronów. Odnaleziono 16 wraków

W nocy z wtorku na środę (9-10 września) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Na radarach odnotowano przynajmniej 19 dronów, z czego 16 odnaleziono. Wciąż trwają poszukiwania pozostałych trzech dronów.

Bezzałogowce bądź ich szczątki zostały znalezione na terenie pięciu województw w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, między Rabiany-Sewerynów, Czyżów, Sobótka, Smyków.

W związku z atakiem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował Polsce pomoc, szkolenia i doświadczenie w zwalczaniu dronów, w szczególności Shahedów.

