Kontrola środków z KPO wydanych na jachty. "Sprzęt nie działa na rzecz firmy"

Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przedstawiła podczas konferencji prasowej pierwsze wyniki kontroli dotacji z Krajowego Planu Odbudowy dla branży HoReCa – restauracyjno-hotelowo-cateringowej. Z danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że w ramach wsparcia HoReCa ze środków KPO podpisano 3005 umów z przedsiębiorcami. Na koniec lipca 2025 roku wypłacono 110 mln zł spośród 1,24 mld zł dostępnych środków.

Kontrole dotyczyły umów na łączną kwotę 110 mln zł. Szefowa resortu funduszy podkreślała, że kontrole dotacji z KPO trwały jeszcze przed doniesieniami o nieprawidłowościach i trwać będą nadal. – W branży HoReCa odbyło się 161 kontroli i stwierdzono 16 przypadków nieprawidłowości, w efekcie rozwiązaliśmy 6 umów, co de facto oznacza skasowanie dotacji. W ten sposób dotacje zostały skasowane na prawie 3 mln zł – poinformowała Pełczyńska-Nałęcz.

Minister wskazała, że od początku wydatkowania środków unijnych odbyło się w Polsce blisko 12 tys. kontroli. W ramach samego KPO przeprowadzono dotychczas 1159 kontroli.

Przekazano, że współczynnik nieprawidłowości przy środkach unijnych wynosi w naszym kraju 0,1 proc., a przy środkach z KPO 0,005 proc.

Sprawdzono dotacje z KPO na jachty

– Od sierpnia br., kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia o nieprawidłowościach, przeprowadzono 39 pogłębionych kontroli w branży HoReCa. W przypadku 7 projektów wykryto nieprawidłowości – powiedziała minister. Odniosła się też do dotacji na jachty i inne sprzęty pływając.

– Na trzy skontrolowane dogłębnie projekty ze sprzętem pływającym, dwa są okej, a jeden nie. Ten, który nie jest okej – nieprawidłowośći polega na tym, że ten sprzęt pływający nie został uruchomiony zgodnie z planem biznesowym (...) nie działa na rzecz firmy – tłumaczyła Pełczyńska-Nałęcz.

Minister dodała, że ta sprawa "najprawdopodobniej zakończy się odebraniem środków lub niewypłaceniem środków".

