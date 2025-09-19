Polak stanie na czele światowego giganta. Przejmie stery od nowego roku

Dyrektor generalny Inter Ikea Group Jon Abrahamsson Ring ustąpi ze stanowiska z końcem 2025 roku. Od 1 stycznia 2026 roku stery w firmie przejmie Polak – Jakub Jankowski.

Inter Ikea Group odpowiada za rozwój i spójność koncernu na całym świecie, m.in. projektowanie produktów oraz model biznesowy. Spółka udziela licencji franczyzowych operatorom sklepów Ikea i pobiera opłaty za korzystanie z marki.

Kim jest Jakub Jankowski?

Jakub Jankowski ma 49 lat. Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach językoznawstwo i zarządzanie informacją. W 2001 roku odbył studia podyplomowe z inwestycji kapitałowych na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. W 2004 roku ukończył studia podyplomowe z zarządzania logistyką w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Niemal całą karierę zawodową związany jest ze szwedzką marką Ikea, w której pracę rozpoczął w 2001 roku. Pracował m.in. w Polsce, Rumunii, Holandii, Szwajcarii oraz Szwecji. Pełnił funkcje kierownika sklepu, asystenta CEO, menadżera kategorii i zastępcy szefa handlu, a od kilku lat kieruje Ikea Industry, czyli przemysłowym ramieniem koncernu.

"Jestem naprawdę zaszczycony i pokorny wobec tego zadania. Z niecierpliwością czekam, by budować na solidnym fundamencie, który pozostawia Jon. Sukces można budować tylko razem – ze wszystkimi częściami łańcucha wartości" – oświadczył Jankowski, cytowany w komunikacie Ikei.

Nowy szef Inter Ikea Group zapewnił, że jego celem jest obniżanie cen i przywrócenie ich do poziomu sprzed pandemii COVID-19. Agencja prasowa Reutera zwróciła uwagę, że decyzja o zmianie kierownictwa w Ikei zapadła w czasie rosnących napięć handlowych i amerykańskich ceł, które mocno uderzają w branżę meblarską.

Ikea zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą we własnej sieci sklepów mebli, sprzedażą artykułów wyposażenia wnętrz, usługami aranżacji wnętrz i logistyką.

Czytaj też:

Handlowy gigant może zniknąć z Polski. Chce sprzedać blisko 800 sklepów