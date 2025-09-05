Trump mówi o "dość znaczących" cłach na półprzewodniki

Podczas spotkania z liderami największych firm technologicznych w Białym Domu, Donald Trump ponownie wspomniał o cłach na półprzewodniki.

"Wkrótce nałożymy cło" – powiedział prezydent USA. "Nie będzie aż tak wysokie, ale dość znaczące" – oznajmił, nie ujawniając szczegółów.

To kolejna z serii zapowiedzi, które mogą sygnalizować zwrot w kierunku bardziej protekcjonistycznej polityki handlowej, szczególnie wobec produktów technologicznych produkowanych poza granicami Stanów Zjednoczonych. Konkretów na razie brak, zarówno w zakresie stawek prawdopodobnych taryf, jak i harmonogramu ich wdrożenia.

Strategiczne znaczenie półprzewodników

Przypomnijmy, że półprzewodniki to podstawa elektroniki umożliwiająca budowę układów scalonych. Są niezbędne w wielu urządzeniach, m.in. komputerach, smartfonach czy samochodach, ale także w nowoczesnym uzbrojeniu i wielu innych sprzętach. Są potrzebne do rozwoju sztucznej inteligencji, a także wykorzystywane w medycynie czy energetyce.

Z tego powodu branża ta stanowi jedno z głównych obszarów rywalizacji między największymi światowymi mocarstwami – USA a Chinami.

Trump buduje relacje z Doliną Krzemową

Trump spotkał się z liderami technologicznych biznesów po wcześniejszej sesji jego administracji poświęconej sztucznej inteligencji. Oprócz kwestii merytorycznych wydarzenie miało zaznaczyć starania Trumpa o pozyskanie kadry kierowniczej najwyższego szczebla i odbudowanie kiepskich wcześniej relacji z Doliną Krzemową po zwycięstwie w wyborach w 2024 roku.

Sytuacja się zmienia. Przykładowo kilka firm, które będą reprezentowane na spotkaniu już ograniczyło ideologiczne inicjatywy na rzecz "różnorodności, równości i integracji", aby dostosować je do priorytetów administracji Trumpa.

Na spotkaniu byli obecni m.in. założyciel Meta Mark Zuckerberg, założyciel OpenAI Sam Altman, liderzy Google, Windowsa i wielu innych firm.

