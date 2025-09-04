Będą Zuckerberg, Gates, Altman. Jeden wielki nieobecny na spotkaniu z Trumpem

Wśród zaproszonych do Białego Domu gości są: założyciel Meta Mark Zuckerberg, prezes Apple Tim Cook, założyciel Microsoft Bill Gates, założyciel OpenAI Sam Altman oraz liderzy Google Sergey Brin i Sundar Pichai. Oczekuje się również obecności prezesa Oracle Safry Catz, prezesa Blue Origin Davida Limpa, prezesa Micron Technology Sanjaya Mehrotry oraz prezesa OpenAI Grega Brockmana.

Trump z liderami technologicznych gigantów

Ponadto na liście są: prezes Microsoftu Satya Nadella, właściciel Sacramento Kings Vivek Ranadive, dyrektor techniczny Palantir Shyam Sankar, założyciel Scale AI Alexandr Wang i wiele innych osobistości z Doliny Krzemowej. W spotkaniu weźmie udział również David Sacks, nowo mianowany przez Trumpa szef Białego Domu ds. sztucznej inteligencji i kryptowalut, a także Jared Isaacman z Shift4.

Bez Elona Muska

Jak wynika z informacji amerykańskich mediów, na liście zaproszonych zabrakło założyciela Tesli i SpaceX, właściciela platformy X Elona Muska, który pozostaje w konflikcie z prezydentem Trumpem.

Relacje z Doliną Krzemową

Kolacja odbędzie się po wcześniejszej sesji administracji Trumpa poświęconej sztucznej inteligencji. Wydarzenie ma zaznaczyć starania Trumpa o pozyskanie kadry kierowniczej najwyższego szczebla i odbudowanie kiepskich relacji z Doliną Krzemową po zwycięstwie w wyborach w 2024 roku.

Kilka firm, które będą reprezentowane na spotkaniu już ograniczyło ideologiczne inicjatywy na rzecz "różnorodności, równości i integracji", aby dostosować je do priorytetów administracji Trumpa.

Czytaj też:

Technologiczni giganci USA podzielą się z rządem zyskami z eksportu chipów do ChinCzytaj też:

Rząd USA rozważa nabycie udziałów w sektorze zbrojeniowym