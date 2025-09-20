Fatalna ocena polskich finansów. Agencja ratingowa zmienia perspektywę na negatywną

Jednocześnie agencja zmieniła perspektywę ratingu ze stabilnej na negatywną. "Decyzja agencji Moody’s o zmianie perspektywy na negatywną odzwierciedla słabszą perspektywę wskaźników fiskalnych i długu publicznego w porównaniu z wcześniejszymi oczekiwaniami. Agencja prognozuje znacznie większe deficyty budżetowe sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz opóźnienie stopniowej konsolidacji fiskalnej, która rozpocznie się w 2026 r". – poinformowało w oficjalnym komunikacie Ministerstwo Finansów.

Moody’s: Prognozujemy wyższe i bardziej uporczywe deficyty

Agencja zaznaczyła, że zmiana perspektywy na negatywną to efekt rosnących obaw o sytuację fiskalną. "Prognozujemy wyższe i bardziej uporczywe deficyty sektora instytucji rządowych i samorządowych, a także wolniejsze tempo konsolidacji fiskalnej" – oceniło Moody’s.

Według agencji, na finanse publiczne coraz mocniej wpływają presja demograficzna, rosnące koszty obsługi zadłużenia, wyższe płace w sektorze publicznym oraz utrzymująca się potrzeba zwiększonych wydatków na obronę. Ministerstwo Finansów wskazało w odpowiedzi, że perspektywa może powrócić do stabilnej, jeśli Polska wkroczy na wiarygodną ścieżkę konsolidacji fiskalnej, znacząco spowalniając wzrost długu publicznego.

Brak działań może skutkować obniżeniem ratingu

Eksperci Moody’s ostrzegają, że brak działań Polski w celu zahamowania wzrostu długu może skutkować obniżeniem ratingu. "Jeśli rząd nie powstrzyma presji wydatkowej w najbliższych latach, a zdolność obsługi zadłużenia wyraźnie się pogorszy, rating Polski może zostać zredukowany" – napisano w uzasadnieniu. Dodatkowym czynnikiem ryzyka pozostaje sytuacja geopolityczna w regionie.

Z kolei resort finansów zaznaczył w komunikacie, że "rating Polski z poziomu A2 może natomiast zostać obniżony, jeśli wzrośnie obciążenie długiem publicznym, a zdolność obsługi zadłużenia osłabi się znacząco. Stanie się tak, jeśli rząd nie będzie w stanie powstrzymać lub zrównoważyć presji wydatkowej w ciągu najbliższych kilku lat. Dodatkowo, znaczne pogorszenie bezpieczeństwa regionalnego może także wywrzeć presję na obniżenie ratingu Polski".

