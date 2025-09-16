Rząd miał dopłacać chętnym 4,5 tys. zł. Program nie ruszy, bo zabrakło pieniędzy

Rządowy program "Mój Rower Elektryczny" zakładał dopłaty do zakupu rowerów elektrycznych. Miał ruszyć w II kwartale tego roku i potrwać cztery lata. W sumie na dopłaty przeznaczono 50 mln zł. Jak się jednak okazuje, zainteresowani kupnem tego rodzaju pojazdu nie będą mogli skorzystać z pomocy państwa.

Jak donosi "Dziennik Gazeta Prawna", rząd Donalda Tuska wycofał się z programu. Oficjalnym powodem jest objęcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli podmiotu obsługującego dopłaty, stabilizującą regułą finansową zgodnie art. 112 aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych. W praktyce oznacza to, że NFOŚiGW nie ma pieniędzy na realizację dopłat do zakupu rowerów.

"Mój Rower Elektryczny" zawieszony

Przypomnijmy, że według założeń program dopłat miał być skierowany do osób fizycznych, dotyczyć wybranych rowerów elektrycznych i trwać do 30 maja 2029 r. lub do wyczerpania środków. Z rządowych dopłat miały skorzystać osoby, które kupiły rower elektryczny jeszcze przed startem programu, jednak po 4 lipca 2024 r.

Z szacunków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynikało, że wsparciem zostanie objętych 17,3 tys. pojazdów. Program miał objąć zwykłe modele (do 2,5 tys. zł dopłaty), rowery cargo o wzmocnionej konstrukcji oraz elektryczne wózki rowerowe (nawet 4,5 tys. zł). Dopłaty miały być udzielane w formie refundacji. Najpierw należało kupić rower, a później, na podstawie dokumentów dotyczących opłaty, można było złożyć wniosek o zwrot części kosztów.

"Celem programu jest uniknięcie niskiej emisji poprzez dofinansowanie inwestycji polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie, rozwoju dobrych praktyk transportowych oraz zdrowego trybu życia wśród uczestników ruchu poprzez wsparcie zakupu rowerów elektrycznych i wózków elektrycznych" – przekonywał jeszcze niedawno rząd.

Czytaj też:

Rząd po cichu podjął kluczową dla milionów Polaków decyzjęCzytaj też:

Ekspert nie ma wątpliwości. "Trzeba zawiesić świadczenia"