Dwa największe banki w Polsce ostrzegają klientów. Możliwe utrudnienia

W wydanym komunikatach oba banki informują, że w niedzielę mogą wystąpić trudności w dostępie do płatności BLIK, wypłat z bankomatów czy wykonywaniu przelewów.

Przerwa w dostępności do usług

PKO BP przekazało, że w godzinach 00:00-13:00 będą prowadzone prace serwisowe. W tym czasie użytkownicy nie będą mogli z korzystać z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes oraz serwisu i aplikacji PKO Junior. Za pomocą aplikacji IKO będzie można wypłacić pieniądze z bankomatów. W sklepach stacjonarnych i internetowych będzie można płacić tylko za pomocą BLIKA. Pozostałe funkcje będą niedostępne.

"Wszystkie karty będą działać w bankomatach i sklepach stacjonarnych. W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure 2 dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty" – podał w komunikacie PKO BP.

Z kolei przerwa techniczna w Pekao potrwa od 0.30 do 4.30 w niedzielę oraz między 1.00-4.25 w poniedziałek.

W tym czasie nie będzie można zalogować się do serwisu Pekao24 i aplikacji PeoPay oraz platformy eTrader Pekao. Nie będzie także można skorzystać z BLIKA w aplikacji PeoPay oraz zlecić przelewu.

Dodatkowe użytkownicy nie będą mogli zrealizować transakcji internetowej z użyciem kodu 3-D Secure. Mogą również występować trudności w korzystaniu z karty debetowej, bankomatów i terminali płatniczych banku oraz w korzystaniu z otwartej bankowości. Niedostępna będzie również aplikacja PeoPay KIDS.

Uwaga na oszustów

Liczba oszustów wykorzystujących komunikatory i platformy internetowe stale rośnie. Ofiary, które wpadną w pułapkę, mogą stracić ogromne sumy pieniędzy. Cyberprzestępcy stosują szeroką gamę taktyk, aby oszukać użytkowników i nakłonić ich do udostępniania informacji, dokonywania płatności, pobierania szkodliwych plików i innych działań.

Aby ustrzec się nieprzyjemnych sytuacji, warto pamiętać o stosowaniu kilku zasad bezpieczeństwa.

Czytaj też:

Cyberoszuści atakują coraz częściej. Sprawdź, aby nie dać się oszukać