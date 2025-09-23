Firma pozwała premiera Tuska. "Efekt niezgody na bezradność"

Firma z Sanoka skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia nietypowy pozew. Pełnomocnik spółki żąda, aby stołeczny sąd stwierdził obowiązek złożenia przez premiera Donalda Tuska oświadczenia o następującej treści: "Prezes Rady Ministrów zarządza i poleca Prezesowi Rządowego Centrum Legislacji ogłoszenie w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 sierpnia 2025 r., SK 55/22 w dniu następnym od otrzymania niniejszego oświadczenia".

– Ten pozew to efekt niezgody na bezradność wobec sporu między konstytucyjnymi organami państwa ze szkodą dla interesów gospodarczych przedsiębiorcy – stwierdził radca prawny Grzegorz Rysz, autor pozwu i pełnomocnik przedsiębiorstwa z Sanoka, cytowany przez "Dziennik Gazetę Prawną". Wcześniej Rysz reprezentował tę firmę w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, które zakończyło się wydaniem wyroku stwierdzającego niekonstytucyjność przepisów, na mocy których jego klient musiał uiścić opłatę koncesyjną, choć nie prowadził już działalności objętej koncesją. Spółka czekała na wyrok cztery lata. Orzeczenie TK wydano w sierpniu tego roku, jednak do dziś nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Rząd Tuska nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego

W przyjętej w marcu 2024 r. uchwale Sejm stwierdził, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy". Sejm uznał też m.in., że dwaj obecnie orzekający w trybunale sędziowie – Jarosław Wyrembak i Justyn Piskorski – nie są sędziami TK. Od czasu podjęcia tamtej uchwały przez Sejm wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.

Pod koniec lipca TK orzekł, że uchwalone przez obecną koalicję rządzącą ustawy o Trybunale Konstytucyjnym są niekonstytucyjne. Przedłożone przepisy, których zgodność z ustawą zasadniczą sprawdzał TK, zakładają m.in. umożliwienie usunięcia z trybunału tzw. sędziów-dublerów. To sformułowanie używane przez polityków koalicji rządzącej, sprzyjające im media i część środowisk prawniczych wobec sędziów, których nie uznają.

Czytaj też:

Wybór sędziów do TK. Sejm znów odrzucił kandydatów PiSCzytaj też:

Emeryci wciąż tracą. Prezes TK ponawia apel do premiera