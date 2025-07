Sędziowie "dublerzy". TK skontrolował ustawę i podjął decyzję

Trybunał zebrał się w tej sprawie we wtorek. Przedłożone przepisy, których zgodność z ustawą zasadniczą sprawdzał, zakładają umożliwienie m.in. usunięcia z Trybunału tzw. sędziów-dublerów. To sformułowanie używane przez część koalicji rządzącej i związanych z rządem środowisk prawniczych wobec sędziów, których nie uznają.

Trybunał stwierdził, że ustawa wprowadzająca oraz nowa ustawa o Trybunale są niezgodne z Konstytucją RP. Wobec tego prezydent ma teraz obowiązek odmówić podpisania obydwu ustaw kontrolowanych, przekazał sędzia sprawozdawca Bartłomiej Sochański. Trzech sędziów złożyło zdania odrębne.

Bez podpisu prezydenta ustawy nie mają szansy wejść w życie, nawet jeśli rząd nie opublikuje dzisiejszego wyroku.

Kontrola Trybunału Konstytucyjnego w trybie prewencyjnym

Przypomnijmy, że Trybunał sprawdzał te ustawy, ponieważ w październiku ub.r. prezydent Andrzej Duda skierował je tam w trybie kontroli prewencyjnej, czyli przed ewentualnym podpisaniem.

Sejm przyjął obie ustawy 24 lipca 2024 r., zaś 31 lipca poparł je – wraz z wprowadzonymi poprawkami – Senat. Zdecydowaną większość senackich poprawek Sejm przyjął 13 września i obie ustawy trafiły na biurko prezydenta.

Oba projekty ustaw dotyczących TK razem z przyjętą już uchwałą Sejmu i propozycją zmiany konstytucji to pakiet zaprezentowany na początku marca przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara i polityków rządzącej koalicji.

W głosowaniu oba projekty zostały poparte przez wszystkich obecnych na sali posłów KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Przeciw głosowali posłowie klubów PiS i Konfederacji oraz koła Kukiz’15.

Co zakładała ustawa?

Ustawa o TK zakładała, że sędziowie Trybunału będą wybierani przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Kandydaci mają mieć od 40 do 70 lat i w 4-letnim okresie poprzedzającym wybór nie mogą sprawować mandatu posła, senatora lub posła do Parlamentu Europejskiego, być członkiem Rady Ministrów ani partii politycznych. Regulacja miała ustanowić 14-dniowy termin odebrania ślubowania sędziowskiego przez prezydenta, liczony od dnia wyboru przez Sejm.