Ukraiński koncern zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski. Ogromna inwestycja

Jak informuje DTEK w wydanym komunikacie, projekt w Trzebini ma stać się największym magazynem energii uczestniczącym w polskim rynku mocy. Partnerem inwestycji jest amerykański Fluence Energy BV. Oddanie inwestycji ma nastąpić w 2027 roku.

Projekt ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski, zapewniając "rezerwę energii”, którą można uruchomić w ciągu milisekund. Ma to zapobiec przerwom w dostawach prądu w momentach obciążenia systemu – na przykład w okresie maksymalnego zapotrzebowania lub przy nagłych spadkach energii. Integracja technologii bateryjnej z rynkiem mocy obniży również koszty energii, ponieważ jej magazynowanie jest tańsze w eksploatacji niż alternatywne źródła jej wytwarzania.

Magazyn energii ma zostać wybudowany w oparciu o platformę Smartstack firmy Fluence, która wykorzystuje zaawansowane narzędzia bezpieczeństwa.

Według prognoz S&P Global zainstalowana pojemność magazynów energii w Polsce ma wzrosnąć z zaledwie 25 MWh pod koniec 2024 r. do ponad 20 GWh do 2030 r. Projekt w Trzebini przyczyni się do realizacji celu Polski, jakim jest osiągnięcie ponad 50-procentowego udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym do końca dekady.

Kolejna inwestycja

Projekt w Trzebini to kolejne tego typu przedsięwzięcie, które w najbliższych miesiącach będzie realizowane w Polsce. W piątek (19 września) Polska Grupa Energetyczna oficjalnie rozpoczęła prace przy budowie bateryjnego Magazynu Energii Elektrycznej Żarnowiec o mocy 262 MW i pojemności ok. 981 MWh. Oddanie inwestycji przewidziane jest na drugi kwartał 2027 r.

Baterie do magazynu zostaną wyprodukowane w Polsce, w fabryce LG Energy Solution w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem. Projekt w Żarnowcu będzie pierwszym, dla którego baterie zostaną wyprodukowane przez LG właśnie w naszym kraju.

