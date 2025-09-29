Uczestnicy dostaną bonus od państwa. Prawie 30 mln zł do podziału

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. Pracownice Plany Kapitałowe uruchomiono w 2019 roku. Początkowo objęły największe firmy, potem te mniejsze, a także podmioty z sektora państwowego. PPK to jeden z niewielu programów, który nie został zawieszony po objęciu władzy przez koalicję KO-Trzecia Droga-Lewica.

Jak działają PPK?

Rachunki PPK są zasilane wpłatami uczestnika PPK, pracodawcy oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz pracodawcy są naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia. Państwo z kolei przekazuje ustalone kwoty (po spełnieniu odpowiednich warunków) – niezależne od dochodów pracownika.

Polski Fundusz Rozwoju poinformował, że niedługo do uczestników programu trafi część z 29,8 mln zł tytułem wpłat powitalnych za drugi kwartał tego roku.

"Wzrost liczby osób, które otrzymały wpłatę powitalną w porównaniu z poprzednim kwartałem, świadczy o utrzymującym się zainteresowaniu programem. Dla porównania, w pierwszym kwartale 93,5 tys. uczestników otrzymało łącznie 23,4 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Środki wpłacane do PPK inwestowane są w specjalnego rodzaju fundusze – fundusze zdefiniowanej daty (FZD). Polityka inwestycyjna tych funduszy automatycznie zmienia się w czasie wraz z wiekiem uczestnika. Rozpoczynając oszczędzanie w PPK, zostajemy automatycznie przypisani do określonego FZD, w zależności od daty urodzenia. W trakcie oszczędzania możemy zmienić docelowy fundusz i przenosić środki pomiędzy funduszami.

Obecnie do PPK należy 3,9 mln osób. Suma wpłaconych środków przekroczyła 40 miliardów złotych. Dla porównania, pod koniec 2024 roku było to 30,24 mld zł.

