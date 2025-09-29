Firma wydobywcza Neptune Energy ogłosiła, że odkryła ogromne zasoby węglanu litu na terytorium Niemiec. Według ustaleń międzynarodowej agencji Sproule ERCE w regionie Altmark w Saksonii-Anhalt znajduje się aż 43 mln ton ekwiwalentu węglanu litu (LCE). To jedno z największych znanych złóż tego pierwiastka na świecie. Wcześniejsze prognozy wskazywały nawet na 70 mln ton, jednak obecny wynik wciąż plasuje odkrycie w światowej czołówce.
Niemcy mają potężne złoża litu?
Zdaniem Neptune Energy nowe złoże może znacząco wzmocnić pozycję Europy w globalnym łańcuchu dostaw akumulatorów i pojazdów elektrycznych. Prezes firmy, Andreas Scheck, podkreślił, że odkrycie może stać się fundamentem rozwoju niemieckiego rynku litu, surowca kluczowego dla tzw. transformacji energetycznej i elektromobilności.
Przypomnijmy, że potężne złoża litu znajdują się również na terytorium Ukrainy. Znaczna ich część znajduje się w okupowanym przez wojska rosyjskie Donbasie.
Niezbędny do produkcji akumulatorów i baterii
Lit nie bez przesady nazywany jest "białym złotem". Nie można bez niego wyprodukować akumulatorów, baterii do elektrycznych samochodów, ale też smartfonów i komputerów.
Dlatego duże konsorcja, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych i Chin, prowadzą zaciętą rywalizację o udział w kontroli nad wydobyciem i eksploatacją litu w innych państwach.
Przykładowo w Zimbabwe eksploatacją tego surowca zajmuje się już cały szereg chińskich przedsiębiorstw takich jak: Zhejiang Huayou Cobalt, Sinomine Resource Group i Chengxin Lithium Group. Tylko w 2022 roku zainwestowały one w tym państwie 678 mln dolarów. Przedsiębiorstwa te zajmują się wydobyciem i przetwarzaniem litu zostały zwolnione z zakazu eksportu, ustanowionego przez władze Zimbabwe.
