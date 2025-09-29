Odkryto jedno z największych złóż litu na świecie? Znów sąsiad Polski
Udostępnij3 Skomentuj
Ekonomia

Odkryto jedno z największych złóż litu na świecie? Znów sąsiad Polski

Dodano: 
Bateria jonowo-litowa w laptopie
Bateria jonowo-litowa w laptopie Źródło: Unsplash / Mika Baumeister
Firma wydobywcza Neptune Energy przekazała, że w Niemczech odkryto ogromne złoża węglanu litu, którego zasoby wynoszą 43 mln ton.

Firma wydobywcza Neptune Energy ogłosiła, że odkryła ogromne zasoby węglanu litu na terytorium Niemiec. Według ustaleń międzynarodowej agencji Sproule ERCE w regionie Altmark w Saksonii-Anhalt znajduje się aż 43 mln ton ekwiwalentu węglanu litu (LCE). To jedno z największych znanych złóż tego pierwiastka na świecie. Wcześniejsze prognozy wskazywały nawet na 70 mln ton, jednak obecny wynik wciąż plasuje odkrycie w światowej czołówce.

Niemcy mają potężne złoża litu?

Zdaniem Neptune Energy nowe złoże może znacząco wzmocnić pozycję Europy w globalnym łańcuchu dostaw akumulatorów i pojazdów elektrycznych. Prezes firmy, Andreas Scheck, podkreślił, że odkrycie może stać się fundamentem rozwoju niemieckiego rynku litu, surowca kluczowego dla tzw. transformacji energetycznej i elektromobilności.

Przypomnijmy, że potężne złoża litu znajdują się również na terytorium Ukrainy. Znaczna ich część znajduje się w okupowanym przez wojska rosyjskie Donbasie.

Niezbędny do produkcji akumulatorów i baterii

Lit nie bez przesady nazywany jest "białym złotem". Nie można bez niego wyprodukować akumulatorów, baterii do elektrycznych samochodów, ale też smartfonów i komputerów.

Dlatego duże konsorcja, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych i Chin, prowadzą zaciętą rywalizację o udział w kontroli nad wydobyciem i eksploatacją litu w innych państwach.

Przykładowo w Zimbabwe eksploatacją tego surowca zajmuje się już cały szereg chińskich przedsiębiorstw takich jak: Zhejiang Huayou Cobalt, Sinomine Resource Group i Chengxin Lithium Group. Tylko w 2022 roku zainwestowały one w tym państwie 678 mln dolarów. Przedsiębiorstwa te zajmują się wydobyciem i przetwarzaniem litu zostały zwolnione z zakazu eksportu, ustanowionego przez władze Zimbabwe.

Czytaj też:
Kolejny kraj złożył wniosek o dołączenie do BRICS. Dysponuje złożami litu

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Opracował: Grzegorz Grzymowicz
Źródło: PAP / DoRzeczy.pl
Czytaj także