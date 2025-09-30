Będzie nowy port w Świnoujściu. Podpisano umowę na dokumentację

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisał umowę z gdańską spółką Projmors na przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego głębokowodnego terminala kontenerowego.

Najpierw powstanie dokumentacja projektowa

– Podpisaliśmy umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej ws. portu zewnętrznego w Świnoujściu. To będzie nowy port. Chcemy do tej inwestycji podejść w sposób ambitny, odważny, bo to będzie inwestycja na dziesiątki lat – powiedział podczas konferencji prasowej towarzyszącej podpisaniu dokumentów wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Projekt obejmuje budowę torów kolejowych, dróg, parkingów i zaplecza dla służb sanitarnych. – Ta dokumentacja jest niezbędna po to, aby powstały tory kolejowe, drogi, parkingi, aby powstał budynek dla służb sanitarnych, bo bez tego jest niemożliwe funkcjonowanie terminala – wyjaśnił wiceminister.

Inwestycja powstanie w ramach programu "Przylądek Pomerania", który zakłada utworzenie 186 hektarów nowego lądu, z czego 70 hektarów zostanie przeznaczone pod terminal kontenerowy. – Patrzymy na rozwój tego przedsięwzięcia szerzej i ambitniej. Tworzymy Przylądek Pomerania – dodał Marchewka.

Port w Świnoujściu ma kosztować ponad 10 mld zł i umożliwi obsługę największych statków transoceanicznych wpływających na Bałtyk – o długości do 400 metrów. – To będzie port, który da w przyszłości dużo większe możliwości, w porównaniu do tego, co planowano do tej pory i w porównaniu do tego, co jest teraz – podkreślił wiceminister.

Ma zostać oddany przed 2030 rokiem

Budowa terminala, według wstępnych planów, ma zakończyć się w 2029 roku. Infrastruktura lądowa powstanie dzięki konsorcjum firm z Kataru i Belgii, a część morską zrealizuje Urząd Morski w Szczecinie. Równolegle trwają prace nad modernizacją drogi S3, linii kolejowej Nadodrzanka oraz budową 70-kilometrowego toru podejściowego do portu. – Jeszcze w tym roku planujemy odebrać pozwolenie na budowę drogi technicznej, która jest niezbędna do realizacji inwestycji – zaznaczył Marchewka.

– Nowy port w Świnoujściu będzie najbardziej wysuniętym na zachód portem w kraju. Jego celem będzie przejęcie jak największej liczby ładunków z portów położonych na zachód od Świnoujścia – podsumował.

Czytaj też:

Niemieckie porty morskie chcą miliardów na obronę. "Przygotowania na wypadek konfliktu"Czytaj też:

Ten projekt podzielił Polskę i Niemcy. Sikorski: Merkel raczyła skłamać