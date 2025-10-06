Jest propozycja podniesienia wieku emerytalnego. Co zrobią Niemcy?

Jak podał "Bild", grupa doradców naukowych, w skład której wchodzi czterech niemieckich ekonomistów, postuluje w swoim raporcie pilną potrzebę reformy systemu emerytalnego.

Ich zdaniem, produkcja w Niemczech od dłuższego czasu stoi w miejscu z powodu niewystarczającego wzrostu wydajności i strukturalnych problemów demograficznych.

"Będziemy musieli bardziej się starać, jeśli chcemy utrzymać rozmiary systemu ubezpieczeń społecznych bez nakładania jeszcze większego obciążenia na przyszłe pokolenia. Wiek emerytalny powinien być powiązany z oczekiwaną długością życia" – argumentują eksperci.

Jako przykład godny naśladowania podają Danię, gdzie wiek emerytalny zależy od oczekiwanej długości życia i według szacunków do 2040 r. wzrośnie do 70 lat, podczas gdy obecnie wynosi 67 lat.

Wiek emerytalny w Niemczech. Ile wynosi?

Niemcy od 2012 r. stopniowo podnoszą wiek emerytalny z 65 do 67 lat. Zmiana odbywa się płynnie: co roku granica wieku wydłuża się o około jeden miesiąc. W praktyce dotyczy to osób z kolejnych roczników: im młodszy rocznik pracownika, tym później osiągnie on wiek emerytalny.

W roku 2025 ustawowy wiek emerytalny wynosi około 66 lat i dwa miesiące dla osób z rocznika 1959 oraz 66 lat i sześć miesięcy dla rocznika 1960. Z każdym kolejnym młodszym rocznikiem próg rośnie o dodatkowe miesiące.

Zgodnie z założeniami, pełne 67 lat jako powszechny wiek emerytalny w Niemczech zostanie osiągnięte około 2030 roku.

W Polsce wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

