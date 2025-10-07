Masowe kontrole od stycznia. PIP bierze na celownik kontrakty B2B

Zdaniem ekspertów zmiany mogą objąć setki tysięcy osób – od specjalistów IT po lekarzy, menedżerów, kucharzy czy pracowników produkcji.

"Połowa umów B2B spełnia kryteria etatu"

– Nawet 50–60 proc. umów B2B w Polsce w praktyce spełnia kryteria etatu – mówi Sławomir Paruch, partner w kancelarii PCS Legal. – Często wynika to z woli obu stron, bo wielu kandydatów naciska na B2B, licząc na korzystniejsze rozliczenia – dodaje. Jak podaje "Rzeczpospolita", już teraz najbardziej niepokoi się o swoją przyszłość branża IT, gdzie kontrakty B2B są standardem. – W 56 proc. ofert pracy w IT jedyną formą zatrudnienia jest B2B – wskazuje Paulina Król z No Fluff Jobs. – Dzięki tym umowom polskie firmy zyskały elastyczność i przewagę konkurencyjną – podkreśla z kolei Przemysław Mikus, szef Organizacji Pracodawców Usług IT (SoDA).

Również służba zdrowia obawia się skutków nowelizacji. – Ponad 70 proc. lekarzy specjalistów pracuje na kontraktach. Powrót do etatów oznaczałby konieczność podwojenia liczby etatów na oddziałach i ryzyko braków w obsadzie dyżurów – ostrzega Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej.

Kontrole nie ominą agencji pracy oraz przemysłu spożywczego

Pod lupą PIP znajdą się też agencje pracy i przemysł spożywczy, w tym zakłady mięsne zatrudniające cudzoziemców na umowach cywilnoprawnych. – Nowelizacja ustawy o PIP będzie trzęsieniem ziemi dla wielu agencji i producentów – ocenia Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający Otto Work Force Central Europe. – Problemem jest uznaniowość kontroli – inspektorzy mogą różnie interpretować przepisy – dodaje.

Według PIP priorytetem będą sektory, w których nadużycia umów cywilnoprawnych mogą zagrażać bezpieczeństwu pracowników i konsumentów – jak gastronomia czy produkcja żywności. Pracodawcy apelują o systemowe rozwiązania obejmujące cały rynek, ostrzegając przed spadkiem konkurencyjności firm i ograniczeniem elastyczności zatrudnienia.

Czytaj też:

Bezrobocie w Polsce rośnie. Fatalne informacje z rynku pracyCzytaj też:

Morawiecki uderza w rząd: Tak wygląda rynek pracy pod rządami KO