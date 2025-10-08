"Bardzo wątpię". Kolejna obietnica Tuska nie wejdzie w życie?

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański został zapytany w RMF FM, czy w Polsce zostanie wprowadzony czterodniowy tydzień pracy.

– Bardzo wątpię, aby to się wydarzyło. Pilotaż oczywiście można przeprowadzić, sam zresztą uważam, że testowanie polityk gospodarczych za pomocą takiego pilotażu ma sens. Może niektóre firmy prywatne przekonają się do tego, że mogą pracować efektywniej w cztery dni, w ramach czterodniowego tygodnia pracy, natomiast jestem przeciwnikiem jakichkolwiek nakazów – podkreślił.

Dodał, że w Ministerstwie Finansów i Gospodarki nie zostanie wprowadzony czterodniowy tydzień pracy.

Pilotaż skróconego czasu pracy

W połowie września minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk informowała, że do pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia zgłosiły się 1994 podmioty. Do pilotażu zgłosiły się zarówno mniejsze, jak i większe firmy oraz instytucje publiczne i prywatne. Najwięcej wniosków wpłynęło z sektora małych i mikroprzedsiębiorstw.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła wówczas, że uruchomienie pilotażu skrócenia czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia nie zmieni nic w kwestii ogólnych przepisów podatkowych, rozliczania przychodu i odprowadzania podatków.

Na pilotaż skróconego czasu pracy przeznaczono budżet 50 mln zł na lata 2025–2027. Maksymalna wartość wsparcia dla jednego projektu wynosi 1 mln zł. Koszt przypadający na jednego pracownika objętego programem nie może przekroczyć 20 tys. zł. Tylko w 2025 roku na pilotaż skrócenia czasu pracy przeznaczono 10 mln zł. Środki pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy.

Tusk obiecywał krótszy czas pracy

We wrześniu 2022 roku przewodniczący PO Donald Tusk powiedział, że „to będzie jego postulat, kiedy wygramy wybory, żeby rozpocząć jak najszybciej pilotaż skróconego tygodnia pracy”. 35-godzinny tydzień pracy to także jeden ze sztandarowych pomysłów Lewicy.

Czytaj też:

Skrócony czas pracy nie w Hiszpanii. Upadł projekt rząduCzytaj też:

Zbadano wpływ 4-dniowego tygodnia pracy. Wyniki są bardzo ciekawe