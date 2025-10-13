Widmo wielkiego długu. Ekonomista ostrzega: Kolejny szok możliwy w każdej chwili

Resort finansów i gospodarki opublikował strategię zarządzania długiem, z której wynika, że dług Polski wzrośnie do 75 proc. PKB do 2029 roku. Co to oznacza w praktyce?

Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole, mówi w rozmowie z money.pl, że "strach w takich sytuacjach nie jest dobrym doradcą". "Trzeba się zastanowić, jak zarządzać długiem publicznym w najbliższych latach, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której rosnący dług wymusi dostosowania rynkowe: wzrost długoterminowych stóp procentowych, osłabienie kursu walutowego, a następnie ograniczenie wydatków czy podniesienie podatków, co hamowałoby wzrost gospodarczy" – wylicza ekspert.

Ekonomista zaznacza, że to "ścieżka podwyższonego ryzyka. (...) Jest to ścieżka podwyższonego ryzyka w tym sensie, że towarzyszy jej założenie dotyczące trwałego i stosunkowo szybkiego wzrostu gospodarczego".

"Nieprzewidziane szoki"

Jaką pespektywę mają polskie firmy? "Mamy kilka źródeł wzrostu, ale mogą się pojawić nieprzewidziane szoki. Czynnikiem ryzyka jest geopolityka. Działania Rosji zmierzają do destabilizowania sytuacji w Unii Europejskiej przy niewielkich nakładach, ale z silnym efektem. Jest pytanie, czy to spowolni wzrost w regionie – nie tylko w Polsce, ale w krajach wschodniej flanki i szerzej" – podkreśla główny ekonomista Credit Agricole.

"Podsumowując: w strategii mamy solidny wzrost gospodarczy w całym horyzoncie, ale jednocześnie szybko rosnący dług. Nawet jeśli wzrost się utrzyma, będzie narastać presja ze strony agencji ratingowych. Jeżeli pójdziemy taką ścieżką długu, prawdopodobieństwo obniżenia ratingu Polski jest wysokie. A jeżeli agencje obniżą rating, pojawi się presja na przeprowadzenie dostosowania w finansach publicznych" – zauważa Jakub Borowski.

