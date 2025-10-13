Dopłaty do pojazdów elektrycznych. Rząd wprowadza ważne zmiany

Z programu poza dotychczasowymi kategoriami beneficjentów będą mogły skorzystać instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i parki narodowe. Poza samochodami osobowymi wsparcie obejmie także pojazdy kategorii N1 i M2, czyli samochody do przewozu ładunków, których maksymalna masa całkowita wynosi 3,5 t i małe busy służące do przewozu osób, których maksymalna masa całkowita nie przekracza 5 t.

Budżet programu został zmniejszony z 1,6 mld zł do 1,2 mld zł. Maksymalna kwota dotacji dla pojazdów M2 wynosi do 600 tys. zł, a dla pojazdów N1 – do 70 tys. zł.

Zmiany w programie NaszEauto

– Zmieniamy program NaszEauto, by był on jeszcze lepiej dostosowany do potrzeb rynku. Otwieramy go na nowe grupy beneficjentów – organizacje pozarządowe, parki narodowe, instytucje publiczne – oraz nowe kategorie pojazdów. Dzięki temu wsparcie trafi tam, gdzie przyniesie największy efekt środowiskowy i społeczny. Program będzie wspierał nie tylko rozwój zeroemisyjnego transportu indywidualnego, ale także instytucjonalnego, by zmniejszyć emisje i poprawić jakość powietrza w miastach i na obszarach chronionych – powiedział wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta, cytowany w komunikacie resortu.

Dodatkowa zmiana w programie polega na tym, że osoby fizyczne nie będą już otrzymywać dodatkowej premii za niski dochód. Dzięki temu łatwiej będzie można skorzystać z wyższego wsparcia. Zmiana nie obniży kwoty dofinansowania – to bazowa kwota wsparcia zostanie zwiększona. Maksymalna dopłata dla osoby fizycznej wyniesie zatem 30 tys. zł. Jeśli dodatkowo skorzysta ona z premii za złomowanie, może otrzymać 40 tys. zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 30 kwietnia 2026 r. lub do zakończenia alokacji środków. Na koniec września br. w programie NaszEauto złożono 16 314 wniosków o łącznej wartości 505 mln zł.

Czytaj też:

Tyle "elektryków" zarejestrowano w Polsce. Wyraźny trend